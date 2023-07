Transfers buitenland: verdediger Milan Skriniar is de eerste zomeraankoop van PSG

clock 11:16 11 uur 16. Skriniar naar PSG. Na een nieuwe trainer (Luis Enrique) heeft PSG nu ook een eerste zomerversterking voorgesteld. Martin Skriniar snuift na 8 jaar in Italië (bij Sampdoria en Inter) nieuwe lucht op. De Slovaakse verdediger moet onder meer het vertrek van Sergio Ramos opvangen. De 28-jarige Skriniar tekende een contract voor 5 seizoenen in Parijs. . Skriniar naar PSG Na een nieuwe trainer (Luis Enrique) heeft PSG nu ook een eerste zomerversterking voorgesteld. Martin Skriniar snuift na 8 jaar in Italië (bij Sampdoria en Inter) nieuwe lucht op. De Slovaakse verdediger moet onder meer het vertrek van Sergio Ramos opvangen.



De 28-jarige Skriniar tekende een contract voor 5 seizoenen in Parijs.

Angel Di Maria kiest voor de club waar hij zijn avontuur in Europa anno 2007 begon: Benfica. De Argentijnse wereldkampioen komt transfervrij over. De 35-jarige aanvaller zat zonder club nadat zijn contract bij Juventus afliep. In 2010 versierde Di Maria een toptransfer naar Real Madrid, daarna volgden verblijven bij Manchester United, PSG en Juventus.

Caglar Soyuncu verruilt het gedegradeerde Leicester City voor Atlético Madrid. De 27-jarige Turkse verdediger wordt zo een concurrent van Axel Witsel, die geregeld in de verdediging van Diego Simeone postvat. Soyuncu tekent een contract voor 4 seizoenen in de Spaanse hoofdstad.

Zoals verwacht: Mount ruilt Chelsea voor Manchester United. Gisteren raakte al bekend dat middenvelder Mason Mount het voor bekeken hield bij Chelsea. De 24-jarige international werd luid genoemd bij Manchester United en vandaag volgde de officiële bekendmaking.



Mount tekende een contract van 5 jaar bij het rode team uit Manchester, dat vorig jaar met coach Ten Hag derde werd achter Manchester City en Arsenal. Chelsea kende een baalseizoen als 12e.



De jeugdspeler van Chelsea had nog een jaar contract in Londen, hij kostte United 64,2 miljoen euro volgens de Britse media. Daar kan nog 5,8 miljoen bijkomen.



"Het is nooit makkelijk om de club waar je opgroeide te verlaten, maar Manchester United is een opwindende nieuwe uitdaging voor de volgende fase van mijn carrière", gaf Mount mee in een statement.



"Ik weet hoe sterk United is, ik kan niet wachten om deel uit te maken van de jacht van die groep om trofeeën te winnen."



Mount looft al meteen zijn nieuwe coach: "Iedereen ziet hoe een grote stappen de club onder Erik ten Hag heeft gezet. Nadat ik met hem had gesproken, kijk ik met nog meer goesting uit naar de seizoenen die komen. Ik ben klaar voor het harde werk."

Ook Firmino trekt naar Saudi-Arabië. Roberto Firmino gaat in Saudi-Arabië voetballen. De Braziliaan vertrok transfervrij bij Liverpool en tekent bij Al-Ahli, waar hij de ploegmaat wordt van ex-Chelsea-doelman Edouard Mendy.



Firmino speelde sinds 2015 bij Liverpool en hielp de ploeg aan de Champions League, Premier League én FA Cup. Hij scoorde 111 goals voor The Reds.

Mason Mount kondigt zijn vertrek bij Chelsea. De aanvaller vond geen nieuwe overeenkomst bij The Blues en lijkt op weg naar Manchester United.

Van den Bergh naar NAC. Met 186 wedstrijden voor Beerschot op de teller zoekt verdediger Jan Van den Bergh andere oorden op. Een transfer naar AA Gent leverde vier jaar geleden niets op, nu gaat hij zijn geluk beproeven in de Nederlandse tweede klasse bij NAC. De 28-jarige tekende voor 3 seizoenen.

Brozovic en Gerrard naar Saudi-Arabië. "Ik werd er uitgenodigd om een potentieel voorstel te bespreken. Dat heb ik gedaan en de afgelopen dagen heb ik hun aanbod geanalyseerd. Maar zoals het er nu voor staat, ga ik niet op dat aanbod in", zei Steven Gerrard aan BT Sport tijdens de finale van de Champions League.

Op dat aanbod gaat de ex-Liverpoolspeler en huidige trainer nu wel in. Hij tekent bij de Saudische club Al-Ettifaq en wordt zo de eerste bekende T1 die voor de centen zwicht.



Ook Marcelo Brozovic, middenvelder en ploeggenoot van Lukaku bij Inter, trekt naar Saudi-Arabië. Hij vergezelt er Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr.

Newcastle plukt Tonali weg uit AC Milan. Sandro Tonali ruilt AC Milan voor Premier League-ploeg Newcastle United. Tonali heeft een vijfjarig contract getekend bij de Magpies, die het voorbije seizoen in de Premier League als vierde eindigden en zich plaatsten voor de Champions League.



De Italiaanse international speelde de afgelopen jaargang 34 competitiewedstrijden voor AC Milan, waarin hij twee doelpunten maakte en zeven assists gaf. Hij deelde ook drie assists uit in de Champions League en speelde in alle twaalf de wedstrijden van Milan op het Kampioenenbal.

Liverpool legt Szoboszlai vast. Jurgen Klopp heeft er nog een optie bij op het middenveld komend seizoen. De Hongaarse international Dominik Szoboszlai heeft een contract voor 5 seizoenen getekend bij Liverpool, dat zo'n 75 miljoen euro op tafel legt bij Red Bull Leipzig. "Liverpool is de perfecte stap voor mij: de fans, het stadion, de club, alles is perfect", zei de Hongaar. Samen met de Argentijn Alexis MacAllister moet hij het middenveld van Liverpool een nieuw gezicht geven na de transfers van Milner, Keita en Oxlade-Chamberlain.



Timothy Weah kiest voor Juventus. Juventus heeft zijn aanvalslinie versterkt met de komst van de Amerikaanse winger Timothy Weah van Rijsel. De 23-jarige Weah tekende een contract tot 2028.



De zoon van de Liberiaanse spits George Weah, winnaar van de Gouden Bal in 1995, was bij Rijsel goed voor 8 goals en 8 assists in 107 wedstrijden. In 2021 pakte hij ook de Franse landstitel met de club.



De vleugelspeler is 29-voudig international van de VS en speelde met de Verenigde Staten op het WK van 2022.