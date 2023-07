Transfers buitenland: Real Madrid wint race om handtekening van Turks toptalent Arda Güler (18)

Angel Di Maria kiest voor de club waar hij zijn avontuur in Europa anno 2007 begon: Benfica. De Argentijnse wereldkampioen komt transfervrij over. De 35-jarige aanvaller zat zonder club nadat zijn contract bij Juventus afliep. In 2010 versierde Di Maria een toptransfer naar Real Madrid, daarna volgden verblijven bij Manchester United, PSG en Juventus.

12 uur 18. Zoals verwacht: Mount ruilt Chelsea voor Manchester United. Gisteren raakte al bekend dat middenvelder Mason Mount het voor bekeken hield bij Chelsea. De 24-jarige international werd luid genoemd bij Manchester United en vandaag volgde de officiële bekendmaking. Mount tekende een contract van 5 jaar bij het rode team uit Manchester, dat vorig jaar met coach Ten Hag derde werd achter Manchester City en Arsenal. Chelsea kende een baalseizoen als 12e. De jeugdspeler van Chelsea had nog een jaar contract in Londen, hij kostte United 64,2 miljoen euro volgens de Britse media. Daar kan nog 5,8 miljoen bijkomen. "Het is nooit makkelijk om de club waar je opgroeide te verlaten, maar Manchester United is een opwindende nieuwe uitdaging voor de volgende fase van mijn carrière", gaf Mount mee in een statement. "Ik weet hoe sterk United is, ik kan niet wachten om deel uit te maken van de jacht van die groep om trofeeën te winnen." Mount looft al meteen zijn nieuwe coach: "Iedereen ziet hoe een grote stappen de club onder Erik ten Hag heeft gezet. Nadat ik met hem had gesproken, kijk ik met nog meer goesting uit naar de seizoenen die komen. Ik ben klaar voor het harde werk." .