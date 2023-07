Transfers buitenland: PSG blijft maar kopen: 50 miljoen voor Lucas Hernandez van Bayern

clock 14:15 14 uur 15. Lucas Hernadez is nummer 5 voor PSG: Franse verdediger van Bayern. PSG blijft erg actief op de transfermarkt. De Franse kampioen haalde Lucas Hernandez weg bij Bayern München. De 27-jarige Franse verdediger zou Bayern 50 miljoen euro opleveren. Hij tekende in de Franse hoofdstad tot 2028. Hernandez was de voorbije 4 seizoenen bij de Rekordmeister goed voor 107 wedstrijden. Dit seizoen miste hij een groot deel van de matchen door een zware knieblessure, die hij opliep op het WK in Qatar. Bayern legde in de zomer van 2019 nog zo'n 80 miljoen euro neer voor Hernandez bij Atletico Madrid, de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg. De 33-voudige Frans international werd in 2018 met "Les Bleus" wereldkampioen in Rusland. Met Bayern pakte hij onder meer 4 titels en in 2020 de Champions League en het WK voor clubs. Met Atletico Madrid had hij eerder al de Europa League op zijn naam geschreven. Hernandez is de vijfde inkomende transfer van PSG in nauwelijks drie dagen. De voorbije dagen versterkte de Parijse club zich ook al met verdediger Milan Skriniar (Inter Milaan) en middenvelders Marco Asensio (Real Madrid), Manuel Ugarte (Sporting Lissabon) en Lee Kang-In (Mallorca). . Lucas Hernadez is nummer 5 voor PSG: Franse verdediger van Bayern PSG blijft erg actief op de transfermarkt. De Franse kampioen haalde Lucas Hernandez weg bij Bayern München. De 27-jarige Franse verdediger zou Bayern 50 miljoen euro opleveren. Hij tekende in de Franse hoofdstad tot 2028.



Hernandez was de voorbije 4 seizoenen bij de Rekordmeister goed voor 107 wedstrijden. Dit seizoen miste hij een groot deel van de matchen door een zware knieblessure, die hij opliep op het WK in Qatar.



Bayern legde in de zomer van 2019 nog zo'n 80 miljoen euro neer voor Hernandez bij Atletico Madrid, de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg.



De 33-voudige Frans international werd in 2018 met "Les Bleus" wereldkampioen in Rusland. Met Bayern pakte hij onder meer 4 titels en in 2020 de Champions League en het WK voor clubs. Met Atletico Madrid had hij eerder al de Europa League op zijn naam geschreven.



Hernandez is de vijfde inkomende transfer van PSG in nauwelijks drie dagen. De voorbije dagen versterkte de Parijse club zich ook al met verdediger Milan Skriniar (Inter Milaan) en middenvelders Marco Asensio (Real Madrid), Manuel Ugarte (Sporting Lissabon) en Lee Kang-In (Mallorca).

Kang-In Lee vierde aanwinst van PSG. Kang-In Lee schrijft een beetje clubgeschiedenis, want hij is de eerste Zuid-Koreaan bij PSG. De 22-jarige aanvallende middenvelder komt over van Real Mallorca en tekent een contract tot 2028 in Parijs.



Lee was vorig seizoen goed voor zes goals en zeven assists in La Liga. Voordien speelde hij voor Valencia.



De Zuid-Koreaan is de vierde zomertransfer van PSG na Manuel Ugarte, Milan Skriniar en Marco Asensio.

Stefan de Vrij tekent week na aflopen contract bij bij Inter. Uiteindelijk was Stefan de Vrij een week geen Inter-speler meer. De Nederlandse international zag zijn contract eind juni aflopen, maar vandaag zette hij zijn krabbel weer onder 2 jaar extra.



De 31-jarige verdediger voetbalt sinds 2018 voor Inter, dat hem toen transfervrij overnam van Lazio. Bij Lazio speelde hij 4 jaar, daarvoor was hij in Nederland aan de slag bij Feyenoord.



De Vrij was het voorbije seizoen niet langer zeker van een vaste stek bij Inter. In de CL-finale bleef hij op de bank. Hij kwam in 2022-2023 tot 38 officiële duels.

Daley Blind trekt naar Catalonië. Girona FC heeft zich versterkt met de komst van Daley Blind. De Nederlandse international (33) komt over van Bayern München. Blind stond ook in de belangstelling van Antwerp, maar de linksback kiest dus voor een avontuur in Catalonië.

Mitchel Bakker mag de linkerflank van Atalanta onveilig gaan maken. Na 2 seizoenen bij PSG en 2 seizoenen bij Leverkusen kiest de Nederlander voor een uitdaging in Italië.

3 verdedigers in 1 klap voor Atletico. Atletico Madrid heeft in een paar uur tijd 3 nieuwe spelers voorgesteld. Cesar Azpilicueta is ongetwijfeld de bekendste, hij komt transfervrij over, nadat zijn contract bij Chelsea na 11 jaar werd ontbonden.



Nog meer defensieve versterking voor Atletico met de Turk Caglar Söyüncü, die met zijn transfer een degradatie met Leicester vermijdt, en de jonge Uruguayaan Santiago Mouriño, die overkomt van Racing Montevideo.

Real lokt Arda Güler naar Madrid. Real Madrid heeft de strijd gewonnen om de handtekening van Arda Güler. Het 18-jarig toptalent stond op de lijst van heel wat Europese topclubs, zoals Barcelona en PSG. Daar zit zijn relatief goedkope afkoopsom van net geen 20 miljoen euro voor iets tussen.

Real heeft de dribbelvaardige middenvelder kunnen overtuigen van zijn project en deed een financieel beter voorstel dan zijn concurrenten. "De Turkse Messi" speelt vanaf komend seizoen in het wit van de Koninklijke. Hij tekent een contract tot 2029.

Skriniar naar PSG. Na een nieuwe trainer (Luis Enrique) heeft PSG nu ook een eerste zomerversterking voorgesteld. Martin Skriniar snuift na 8 jaar in Italië (bij Sampdoria en Inter) nieuwe lucht op. De Slovaakse verdediger moet onder meer het vertrek van Sergio Ramos opvangen.



De 28-jarige Skriniar tekende een contract voor 5 seizoenen in Parijs.

Di Maria landt na 13 jaar terug bij Benfica. Angel Di Maria kiest voor de club waar hij zijn avontuur in Europa anno 2007 begon: Benfica. De Argentijnse wereldkampioen komt transfervrij over. De 35-jarige aanvaller zat zonder club nadat zijn contract bij Juventus afliep. In 2010 versierde Di Maria een toptransfer naar Real Madrid, daarna volgden verblijven bij Manchester United, PSG en Juventus.