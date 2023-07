Transfers buitenland: Onana verwelkomt Ashley Young (38) bij Everton

clock 13:04 13 uur 04. Everton geeft Ashley Young onderdak. Rode Duivel Amadou Onana verwelkomt Ashley Young in de kleedkamer van Everton. De 38-jarige flankspeler stapte transfervrij over van Aston Villa en tekende voor 1 jaar. Young speelde vorig seizoen 32 wedstrijden voor Aston Villa (1 goal). Het was zijn tweede periode bij Villa, eerder droeg hij al van 2007 tot 2011 het shirt van de Villans. Tussendoor speelde hij ook voor Manchester United (2011-2020) en Inter Milaan (2020-2021). De veteraan verzamelde 39 caps voor de Engelse nationale ploeg. Op het WK in 2018 werd hij verkozen tot beste vleugelverdediger van het toernooi. . Everton geeft Ashley Young onderdak Rode Duivel Amadou Onana verwelkomt Ashley Young in de kleedkamer van Everton. De 38-jarige flankspeler stapte transfervrij over van Aston Villa en tekende voor 1 jaar.



Young speelde vorig seizoen 32 wedstrijden voor Aston Villa (1 goal). Het was zijn tweede periode bij Villa, eerder droeg hij al van 2007 tot 2011 het shirt van de Villans. Tussendoor speelde hij ook voor Manchester United (2011-2020) en Inter Milaan (2020-2021).



De veteraan verzamelde 39 caps voor de Engelse nationale ploeg. Op het WK in 2018 werd hij verkozen tot beste vleugelverdediger van het toernooi.

Ook Milinkovic-Savic kiest voor avontuur in Saudi-Arabië. De Saoedische club Al-Hilal heeft woensdag de komst van Sergej Milinkovic-Savic officieel gemaakt. De 28-jarige Serviër heeft een contract ondertekend tot juni 2026. Het contract werd getekend in Oostenrijk, waar de voormalige Genk-speler zal aansluiten op het trainingskamp van de club uit Riyad. Milinkovic-Savic zal bij Al-Hilal zijn voormalige Limburgse ploeggenoot Kalidou Koulibaly tegenkomen. Koulibaly kwam eerder deze zomer over van Chelsea. Ook Ruben Neves (Wolverhampton) trok de deur van de Premier League dicht om bij Al-Hilal aan de slag te gaan. Al-Hilal is niet de enige ploeg die zich al flink mengde op de Europese transfermarkt. Al-Ittihad, de Saoedische kampioen van vorig jaar, haalde eerder al Karim Benzema en N'Golo Kanté. Al-Nassr, de ploeg die in de winter nog uitpakte met de transfer van Cristiano Ronaldo, stelde onlangs Marcelo Brozovic voor. Zelfs Al-Ahli, een promovendus, verzekerde zich van de komst van Edouard Mendy en Roberto Firmino. Steven Gerrard, voormalig aanvoerder van Liverpool, wordt trainer bij Al-Ettifaq.

Milinkovic-Savic zal bij Al-Hilal zijn voormalige Limburgse ploeggenoot Kalidou Koulibaly tegenkomen. Koulibaly kwam eerder deze zomer over van Chelsea. Ook Ruben Neves (Wolverhampton) trok de deur van de Premier League dicht om bij Al-Hilal aan de slag te gaan.

Al-Hilal is niet de enige ploeg die zich al flink mengde op de Europese transfermarkt. Al-Ittihad, de Saoedische kampioen van vorig jaar, haalde eerder al Karim Benzema en N'Golo Kanté. Al-Nassr, de ploeg die in de winter nog uitpakte met de transfer van Cristiano Ronaldo, stelde onlangs Marcelo Brozovic voor. Zelfs Al-Ahli, een promovendus, verzekerde zich van de komst van Edouard Mendy en Roberto Firmino. Steven Gerrard, voormalig aanvoerder van Liverpool, wordt trainer bij Al-Ettifaq.



Pau Torres herenigd met ex-trainer Unai Emery bij Aston Villa. Aston Villa heeft de transfer van Pau Torres afgerond. De 26-jarige centrale verdediger komt over van Villarreal en wordt in Birmingham ploegmaat van onder andere Youri Tielemans en Leander Dendoncker. Torres werkte bij Villarreal al enkele jaren samen met Unai Emery, de huidige coach van Aston Villa. Samen wonnen ze in 2021 de Europa League na een bloedstollende penaltyreeks tegen Man. United. In dit Villarreal groeide Torres uit tot een sleutelspeler, waardoor hij ondertussen al aan 23 caps zit bij de Spaanse nationale ploeg. Zo was hij vaste basisspeler op het EK 2 jaar geleden. Emery loodste Aston Villa afgelopen seizoen naar een knappe zevende plaats in de Premier League, waardoor de Villains in de voorrondes van de Conference League mogen aantreden.

Torres werkte bij Villarreal al enkele jaren samen met Unai Emery, de huidige coach van Aston Villa. Samen wonnen ze in 2021 de Europa League na een bloedstollende penaltyreeks tegen Man. United.



In dit Villarreal groeide Torres uit tot een sleutelspeler, waardoor hij ondertussen al aan 23 caps zit bij de Spaanse nationale ploeg. Zo was hij vaste basisspeler op het EK 2 jaar geleden.



Emery loodste Aston Villa afgelopen seizoen naar een knappe zevende plaats in de Premier League, waardoor de Villains in de voorrondes van de Conference League mogen aantreden.

Paris Saint-Germain kondigt zesde zomertransfer aan. Het gaat hard voor PSG deze zomer. De Franse landskampioen stelde vanmiddag Cher Ndour voor. De 18-jarige Senegalese Italiaan komt over van Benfica en tekende een contract voor 5 jaar. Ndour speelt als middenvelder en maakte pas in maart zijn debuut voor het eerste elftal van Benfica. Zijn opleiding doorliep hij in Italië bij Brescia en Atalanta, alvorens op 16-jarige leeftijd te verhuizen naar Portugal. Hier deed hij eerst nog ervaring op in de jeugdelftallen van Benfica, alvorens van het echte werk te mogen proeven. De middenvelder reageerde al kort op zijn transfer: "Het is een mengeling van emoties, maar ik ben vooral gelukkig want PSG is een van de beste clubs ter wereld en zit boordevol kampioenen. Het is een ware eer voor mij om deel uit te maken van deze nieuwe familie." Opvallend: Ndour is voor PSG al de zesde aanwinst in evenveel dagen. Eerder kondigden de Parijzenaren onder andere Skriniar, Asensio en Lucas Hernandez aan.



Ndour speelt als middenvelder en maakte pas in maart zijn debuut voor het eerste elftal van Benfica. Zijn opleiding doorliep hij in Italië bij Brescia en Atalanta, alvorens op 16-jarige leeftijd te verhuizen naar Portugal. Hier deed hij eerst nog ervaring op in de jeugdelftallen van Benfica, alvorens van het echte werk te mogen proeven.



De middenvelder reageerde al kort op zijn transfer: "Het is een mengeling van emoties, maar ik ben vooral gelukkig want PSG is een van de beste clubs ter wereld en zit boordevol kampioenen. Het is een ware eer voor mij om deel uit te maken van deze nieuwe familie."



Opvallend: Ndour is voor PSG al de zesde aanwinst in evenveel dagen. Eerder kondigden de Parijzenaren onder andere Skriniar, Asensio en Lucas Hernandez aan.

clock 14:54 14 uur 54. Primera División Braziliaans toptalent Vitor Roque (18) komt volgend jaar voor 30 miljoen naar Barcelona

Théo Bongonda gaat verrassend naar Rusland. Rusland en de Russische ploegen zijn uitgesloten van de Europese voetbalcompetities. Rusland lijkt de paria van het internationale voetbal door de oorlog in Oekraïne. Toch kiest Théo Bongonda Rusland als nieuwe bestemming in zijn carrière. Spartak Moskou maakte de komst van de 27-jarige Belg met Congolese roots – hij speelt voor Congo – bekend. De snelle flankspeler speelde vorig seizoen bij Cadiz in Spanje. Hij kwam er tot 4 goals en 3 assists in 32 matchen, goed voor de 14e plaats in La Liga. Cadiz pikte Bongonda op bij Genk. Bongonda speelde eerder ook voor Zulte Waregem, Celta Vigo en Trabzonspor. Spartak Moskou was vorig seizoen 3e in Rusland. Hij kan er de voorhoede vormen met de in Nederland veroordeelde Quincy Promes en de Jamaicaan Shamar Nicholson (ex-Charleroi). Over een transferbedrag is officieel niets bekend, volgens verschillende media bedraagt het 7 miljoen euro.



Spartak Moskou maakte de komst van de 27-jarige Belg met Congolese roots – hij speelt voor Congo – bekend. De snelle flankspeler speelde vorig seizoen bij Cadiz in Spanje. Hij kwam er tot 4 goals en 3 assists in 32 matchen, goed voor de 14e plaats in La Liga. Cadiz pikte Bongonda op bij Genk.



Bongonda speelde eerder ook voor Zulte Waregem, Celta Vigo en Trabzonspor. Spartak Moskou was vorig seizoen 3e in Rusland. Hij kan er de voorhoede vormen met de in Nederland veroordeelde Quincy Promes en de Jamaicaan Shamar Nicholson (ex-Charleroi).



Over een transferbedrag is officieel niets bekend, volgens verschillende media bedraagt het 7 miljoen euro.

Chelsea leent David Fofana uit aan Union Berlin. De Engelse topclub Chelsea blijft bijzonder actief op de transfermarkt. Deze keer leent het aanvaller David Fofana (20) uit aan Bundesliga-club Union Berlin. De Ivoriaanse international werd begin dit jaar voor 12 miljoen euro overgenomen van de Noorse club Molde. Vanwege de concurrentie in de spits bij Chelsea kwam hij in de terugronde niet verder dan vier duels, drie keer als invaller. Met de komst van Christopher Nkunku en Nicolas Jackson werd al 100 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spitsen in Londen, terwijl Diego Moreira transfervrij werd overgenomen van Benfica.



De Ivoriaanse international werd begin dit jaar voor 12 miljoen euro overgenomen van de Noorse club Molde. Vanwege de concurrentie in de spits bij Chelsea kwam hij in de terugronde niet verder dan vier duels, drie keer als invaller.



Met de komst van Christopher Nkunku en Nicolas Jackson werd al 100 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spitsen in Londen, terwijl Diego Moreira transfervrij werd overgenomen van Benfica.



Union Berlin huurt Amerikaans talent Aaronson van Leeds. Union Berlin huurt de Amerikaanse international Brenden Aaronson voor 1 seizoen van Leeds United. De ploeg uit de Duitse hoofdstad wierp zich vorig seizoen op als revelatie in de Bundesliga en eindigde op de vierde plek. Daardoor mag het dit seizoen voor het eerst in zijn geschiedenis aantreden in de Champions League. De 22-jarige talentvolle middenvelder liet talentenfabriek RB Salzburg in de vorige zomermercato achter voor een avontuur bij Leeds United, waar hij in totaal 40 wedstrijden speelde. Bij Leeds wist hij afgelopen seizoen echter de degradatie uit de Premier League niet af te wenden.



Lucas Hernadez is nummer 5 voor PSG: Franse verdediger van Bayern. PSG blijft erg actief op de transfermarkt. De Franse kampioen haalde Lucas Hernandez weg bij Bayern München. De 27-jarige Franse verdediger zou Bayern 50 miljoen euro opleveren. Hij tekende in de Franse hoofdstad tot 2028. Hernandez was de voorbije 4 seizoenen bij de Rekordmeister goed voor 107 wedstrijden. Dit seizoen miste hij een groot deel van de matchen door een zware knieblessure, die hij opliep op het WK in Qatar. Bayern legde in de zomer van 2019 nog zo'n 80 miljoen euro neer voor Hernandez bij Atletico Madrid, de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg. De 33-voudige Frans international werd in 2018 met "Les Bleus" wereldkampioen in Rusland. Met Bayern pakte hij onder meer 4 titels en in 2020 de Champions League en het WK voor clubs. Met Atletico Madrid had hij eerder al de Europa League op zijn naam geschreven. Hernandez is de vijfde inkomende transfer van PSG in nauwelijks drie dagen. De voorbije dagen versterkte de Parijse club zich ook al met verdediger Milan Skriniar (Inter Milaan) en middenvelders Marco Asensio (Real Madrid), Manuel Ugarte (Sporting Lissabon) en Lee Kang-In (Mallorca).



Hernandez was de voorbije 4 seizoenen bij de Rekordmeister goed voor 107 wedstrijden. Dit seizoen miste hij een groot deel van de matchen door een zware knieblessure, die hij opliep op het WK in Qatar.



Bayern legde in de zomer van 2019 nog zo'n 80 miljoen euro neer voor Hernandez bij Atletico Madrid, de club waar hij zijn jeugdopleiding kreeg.



De 33-voudige Frans international werd in 2018 met "Les Bleus" wereldkampioen in Rusland. Met Bayern pakte hij onder meer 4 titels en in 2020 de Champions League en het WK voor clubs. Met Atletico Madrid had hij eerder al de Europa League op zijn naam geschreven.



Hernandez is de vijfde inkomende transfer van PSG in nauwelijks drie dagen. De voorbije dagen versterkte de Parijse club zich ook al met verdediger Milan Skriniar (Inter Milaan) en middenvelders Marco Asensio (Real Madrid), Manuel Ugarte (Sporting Lissabon) en Lee Kang-In (Mallorca).

Kang-In Lee vierde aanwinst van PSG. Kang-In Lee schrijft een beetje clubgeschiedenis, want hij is de eerste Zuid-Koreaan bij PSG. De 22-jarige aanvallende middenvelder komt over van Real Mallorca en tekent een contract tot 2028 in Parijs. Lee was vorig seizoen goed voor zes goals en zeven assists in La Liga. Voordien speelde hij voor Valencia. De Zuid-Koreaan is de vierde zomertransfer van PSG na Manuel Ugarte, Milan Skriniar en Marco Asensio.



Lee was vorig seizoen goed voor zes goals en zeven assists in La Liga. Voordien speelde hij voor Valencia.



De Zuid-Koreaan is de vierde zomertransfer van PSG na Manuel Ugarte, Milan Skriniar en Marco Asensio.

Stefan de Vrij tekent week na aflopen contract bij bij Inter. Uiteindelijk was Stefan de Vrij een week geen Inter-speler meer. De Nederlandse international zag zijn contract eind juni aflopen, maar vandaag zette hij zijn krabbel weer onder 2 jaar extra. De 31-jarige verdediger voetbalt sinds 2018 voor Inter, dat hem toen transfervrij overnam van Lazio. Bij Lazio speelde hij 4 jaar, daarvoor was hij in Nederland aan de slag bij Feyenoord. De Vrij was het voorbije seizoen niet langer zeker van een vaste stek bij Inter. In de CL-finale bleef hij op de bank. Hij kwam in 2022-2023 tot 38 officiële duels.



De 31-jarige verdediger voetbalt sinds 2018 voor Inter, dat hem toen transfervrij overnam van Lazio. Bij Lazio speelde hij 4 jaar, daarvoor was hij in Nederland aan de slag bij Feyenoord.



De Vrij was het voorbije seizoen niet langer zeker van een vaste stek bij Inter. In de CL-finale bleef hij op de bank. Hij kwam in 2022-2023 tot 38 officiële duels.

Daley Blind trekt naar Catalonië. Girona FC heeft zich versterkt met de komst van Daley Blind. De Nederlandse international (33) komt over van Bayern München. Blind stond ook in de belangstelling van Antwerp, maar de linksback kiest dus voor een avontuur in Catalonië.