Transfers buitenland: Marcelo Brozovic en trainer Steven Gerrard kiezen voor centen in Saudi-Arabië

Brozovic en Gerrard naar Saudi-Arabië. "Ik werd er uitgenodigd om een potentieel voorstel te bespreken. Dat heb ik gedaan en de afgelopen dagen heb ik hun aanbod geanalyseerd. Maar zoals het er nu voor staat, ga ik niet op dat aanbod in", zei Steven Gerrard aan BT Sport tijdens de finale van de Champions League. Op dat aanbod gaat de ex-Liverpoolspeler en huidige trainer nu wel in. Hij tekent bij de Saudische club Al-Ettifaq en wordt zo de eerste bekende T1 die voor de centen zwicht. Ook Marcelo Brozovic, middenvelder en ploeggenoot van Lukaku bij Inter, trekt naar Saudi-Arabië. Hij vergezelt er Cristiano Ronadlo bij Al-Nassr.

Op dat aanbod gaat de ex-Liverpoolspeler en huidige trainer nu wel in. Hij tekent bij de Saudische club Al-Ettifaq en wordt zo de eerste bekende T1 die voor de centen zwicht.



Ook Marcelo Brozovic, middenvelder en ploeggenoot van Lukaku bij Inter, trekt naar Saudi-Arabië. Hij vergezelt er Cristiano Ronadlo bij Al-Nassr.

Newcastle plukt Tonali weg uit AC Milan. Sandro Tonali ruilt AC Milan voor Premier League-ploeg Newcastle United. Tonali heeft een vijfjarig contract getekend bij de Magpies, die het voorbije seizoen in de Premier League als vierde eindigden en zich plaatsten voor de Champions League. De Italiaanse international speelde de afgelopen jaargang 34 competitiewedstrijden voor AC Milan, waarin hij twee doelpunten maakte en zeven assists gaf. Hij deelde ook drie assists uit in de Champions League en speelde in alle twaalf de wedstrijden van Milan op het Kampioenenbal.



De Italiaanse international speelde de afgelopen jaargang 34 competitiewedstrijden voor AC Milan, waarin hij twee doelpunten maakte en zeven assists gaf. Hij deelde ook drie assists uit in de Champions League en speelde in alle twaalf de wedstrijden van Milan op het Kampioenenbal.

Liverpool legt Szoboszlai vast. Jurgen Klopp heeft er nog een optie bij op het middenveld komend seizoen. De Hongaarse international Dominik Szoboszlai heeft een contract voor 5 seizoenen getekend bij Liverpool, dat zo'n 75 miljoen euro op tafel legt bij Red Bull Leipzig. "Liverpool is de perfecte stap voor mij: de fans, het stadion, de club, alles is perfect", zei de Hongaar. Samen met de Argentijn Alexis MacAllister moet hij het middenveld van Liverpool een nieuw gezicht geven na de transfers van Milner, Keita en Oxlade-Chamberlain.



Timothy Weah kiest voor Juventus. Juventus heeft zijn aanvalslinie versterkt met de komst van de Amerikaanse winger Timothy Weah van Rijsel. De 23-jarige Weah tekende een contract tot 2028. De zoon van de Liberiaanse spits George Weah, winnaar van de Gouden Bal in 1995, was bij Rijsel goed voor 8 goals en 8 assists in 107 wedstrijden. In 2021 pakte hij ook de Franse landstitel met de club. De vleugelspeler is 29-voudig international van de VS en speelde met de Verenigde Staten op het WK van 2022.



De zoon van de Liberiaanse spits George Weah, winnaar van de Gouden Bal in 1995, was bij Rijsel goed voor 8 goals en 8 assists in 107 wedstrijden. In 2021 pakte hij ook de Franse landstitel met de club.



De vleugelspeler is 29-voudig international van de VS en speelde met de Verenigde Staten op het WK van 2022.



Thuram wordt ploegmaat of vervanger van Lukaku. Marcus Thuram is na vier seizoenen bij Borussia Mönchengladbach transfervrij vertrokken naar Inter. De Fransman treedt in de voetsporen van zijn vader Lilian Thuram die ook lang in Italië speelde bij Juventus en Parma. Thuram versterkt de voorhoede van Inter, waar Edin Dzeko naar Fenerbahce is vertrokken. Of hij volgend seizoen samenspeelt met Rode Duivel Romelu Lukaku, is niet duidelijk. Lukaku onderhandelt nog met Chelsea over zijn toekomst.



Thuram versterkt de voorhoede van Inter, waar Edin Dzeko naar Fenerbahce is vertrokken. Of hij volgend seizoen samenspeelt met Rode Duivel Romelu Lukaku, is niet duidelijk. Lukaku onderhandelt nog met Chelsea over zijn toekomst.

Ajax breekt contract van Mika Godts open. Ajax heeft de Belgische belofte Mika Godts langer aan zich gebonden. De Amsterdammers verlengden het contract van de 18-jarige Godts tot medio 2027. Zijn vorige overeenkomst liep tot 2025. Godts, een aanvallend ingestelde speler die op meerdere posities uit de voeten kan, ruilde in de laatste wintermercato de beloften van Racing Genk in voor Ajax. De jeugdinternational vierde in april zijn debuut in het eerste elftal van de Ajacieden, in een 4-0 overwinning tegen Fortuna Sittard in de Johan Cruijff Arena. Hij schopte het voorlopig tot vier optredens in het eerste elftal.

Godts, een aanvallend ingestelde speler die op meerdere posities uit de voeten kan, ruilde in de laatste wintermercato de beloften van Racing Genk in voor Ajax.

De jeugdinternational vierde in april zijn debuut in het eerste elftal van de Ajacieden, in een 4-0 overwinning tegen Fortuna Sittard in de Johan Cruijff Arena. Hij schopte het voorlopig tot vier optredens in het eerste elftal.

Spelen in de Cruijff ArenA smaakt naar meer. Ik zal steeds klaar staan om te doen wat de trainers me opdragen, zowel voor Jong Ajax als de eerste ploeg. Maar natuurlijk blijft me tonen bij het A-team het grote doel. Mika Godts.

Samuel Umtiti zijn tijd bij FC Barcelona zit er helemaal op. In "onderling overleg" is zijn contract met de club ontbonden.

Ruben Loftus-Cheek verruilt Chelsea, waar hij kind van het huis was, voor AC Milan. Hij tekent er een contract voor 4 seizoen. Charles De Ketelaere en Aster Vranckx krijgen er een concurrent bij op het middenveld. Bij Chelsea speelde hij 155 wedstrijden en scoorde 13 doelpunten, waarmee hij 2 Premier League-titels, 1 Club World Cup, 1 Europese Super Cup en 1 League Cup won.





Bij Chelsea speelde hij 155 wedstrijden en scoorde 13 doelpunten, waarmee hij 2 Premier League-titels, 1 Club World Cup, 1 Europese Super Cup en 1 League Cup won.

Tottenham haalt Maddison op bij gedegradeerd Leicester. James Maddison zal ook volgend seizoen aan de slag gaan in de Premier League. De middenvelder en ex-ploeggenoot van de Leicester-Belgen trekt tot 2028 naar Tottenham Hotspur. De 26-jarige Engelse international komt over voor zo'n 46 miljoen euro en moet dienen als middel om sterspeler Harry Kane in Londen te houden. Die laatste zou aangegeven hebben niet langer in het project van de Spurs te geloven.

De 26-jarige Engelse international komt over voor zo'n 46 miljoen euro en moet dienen als middel om sterspeler Harry Kane in Londen te houden. Die laatste zou aangegeven hebben niet langer in het project van de Spurs te geloven.

Ook doelman Edouard Mendy naar Saudi-Arabië. De Senegalese doelman Edouard Mendy ruilt Chelsea voor Al Ahli. De 31-jarige Mendy stond drie seizoenen onder de lat bij Chelsea en hielp de Londense club in 2021 aan winst in de Champions League en aan de titel op het WK voor clubs. Eerder verdedigde hij in Frankrijk de kleuren van Reims en Rennes. In Saudi-Arabië tekende hij tot 2026. Naar verluidt zou hij er een jaarsalaris van twaalf miljoen euro, plus drie miljoen euro aan bonussen, gaan opstrijken en vangt Chelsea 18,5 miljoen euro voor de transfer. Eerder zag Chelsea al ex-Genkverdediger Kalidou Koulibaly (Al Hilal) en N'Golo Kanté (Al-Ittihad) naar Saudi-Arabië trekken en wellicht tekent Hakim Ziyech weldra bij Al-Nassr, de club waar Cristiano Ronaldo eind december onderdak vond. Deze zomer wisten de Saudische clubs ook al Karim Benzema (van Real Madrid naar Al-Ittihad) en Ruben Neves (van Woverhampton naar Al-Hilal) te verleiden.



Eerder zag Chelsea al ex-Genkverdediger Kalidou Koulibaly (Al Hilal) en N'Golo Kanté (Al-Ittihad) naar Saudi-Arabië trekken en wellicht tekent Hakim Ziyech weldra bij Al-Nassr, de club waar Cristiano Ronaldo eind december onderdak vond.



Deze zomer wisten de Saudische clubs ook al Karim Benzema (van Real Madrid naar Al-Ittihad) en Ruben Neves (van Woverhampton naar Al-Hilal) te verleiden.

