Transfers buitenland: City vindt vervanger voor Gündogan bij Chelsea

clock 19:37 19 uur 37. Andrea Pirlo is de nieuwe coach van degradant Sampdoria. Na twee jaar in Turkije keert voormalig wereldkampioen Andrea Pirlo terug naar het Italiaanse voetbal als coach. De 44-jarige Italiaan neemt in het nieuwe seizoen Sampdoria onder zijn hoede en ondertekende een contract tot 2025. Dat maakte de club uit Genua, die afgelopen seizoen uit de Serie A degradeerde, dinsdag bekend. Pirlo werd in 2021 al na één jaar ontslagen door Juventus en ondertekende vervolgens een tweejarig contract bij de Turkse eersteklasser Fatih Karagümrük SK. De club nam in mei, drie speeldagen voor het einde van het seizoen, afscheid van de wereldkampioen van 2006.

clock 19:27 19 uur 27. Mateo Kovacic krijgt nummer 8 bij Manchester City. Manchester City heeft zich verzekerd van de diensten van Mateo Kovacic. De Kroatische middenvelder wordt voor 25 miljoen pond (29 miljoen euro) overgenomen van Chelsea, dat verder uitverkoop houdt.



De 29-jarige Kovacic is een versterking voor het middenveld van Pep Guardiola bij City, waar Ilkay Gündogan vertrokken is naar Barcelona. Kovacic tekende een contract voor vier jaar bij City.

clock 27-06-2023

clock 20:18 20 uur 18. Chelsea blijft zaakjes doen met Saudi-Arabië. De exodus bij Chelsea duurt voort. De volgende vertrekker is verdediger Kalidou Koulibaly. De ex-Genkenaar speelde er uiteindelijk maar één seizoen en verzoop met de Blues in een bijzonder flets seizoen. Koulibaly, die Napoli had ingewisseld voor Londen, gaat nu in op het miljoenenbod vanuit Saudi-Arabië. Hij tekende bij Al-Hilal, de nummer 3 van afgelopen seizoen in Saudi-Arabië. Chelsea heeft geld nodig en dumpt de ene dure vogel na de andere. Via dubieuze constructies is Saudi-Arabië meestal het beloofde land.

clock 25-06-2023 MLS Sergio Busquets wordt herenigd met Lionel Messi bij Inter Miami

clock 24-06-2023 23:17 23 uur 17. Ruben Neves kiest voor Al Hilal. De Saudische clubs blijven zich roeren op de transfermarkt, met nu ook topclub Al Hilal die een slag kan slaan. Ruben Neves is al sinds 2017 speler bij Wolverhampton en schopte het daar tot aanvoerder, maar hij kon de aanbieding van de Saudische recordkampioen niet naast zich neerleggen. De 26-jarige Portugese international komt in Saudi-Arabië onder meer zijn landgenoot Cristiano Ronaldo tegen.

clock 23-06-2023 09:56 09 uur 56. Dzeko is concurrent minder voor Lukaku in Milaan. De Bosnische aanvaller Edin Dzeko (37) trekt naar Fenerbahçe, dat maakte de Turkse club bekend.



"Edin Dzeko komt naar Istanbul voor medische tests en om zijn onderhandelingen af te ronden", luidt het in een bericht.



De 37-jarige aanvaller moet de Ecuadoraan Enner Valencia doen vergeten. De topschutter van het voorbije seizoen kwam tot 29 goals, hij trekt naar Brazilië.



Dzeko maakte het voorbije seizoen 14 goals in alle competities voor Inter. Vaak kreeg hij de laatste maanden de voorkeur op Lukaku, zo ook in de Champions League-finale.



Dzeko was einde contract. Bij Fenerbahçe speelt Michy Batshuayi.

clock 22-06-2023 07:18 07 uur 18. Kanté volgt Benzema naar Saoedie-Arabië. N'Golo Kanté gaat zijn landgenoot Karim Benzema gezelschap houden bij Al-Ittihad, de steenrijke voetbalclub uit Saudi-Arabië.



De 32-jarige middenvelder verdedigde de voorbije 7 jaar de blauwe kleuren van Chelsea. Door blessureperikelen kwam Kanté afgelopen seizoen nauwelijks in actie bij de Londenaars.



Chelsea stelde de Franse international nog een nieuw contract voor. Maar de lokroep uit Saoedie-Arabië (100 miljoen euro per seizoen) was te groot.



Kanté zette zijn krabbel onder een contract van 3 jaar. "Ik kijk er enorm naar uit om voor de supporters in Al-Jawhara te spelen", zei Kanté in een videoboodschap.



clock 21-06-2023 13:12 13 uur 12. Chelsea strikt Nkunku. Chelsea heeft dinsdag de transfer van aanvaller Christopher Nkunku bevestigd. De 25-jarige Fransman maakt de overstap van RB Leipzig. Zijn komst hing al enkele maanden in de lucht. Chelsea zou zo'n 60 miljoen euro voor de snelle spits neertellen.



De 10-voudige Franse international ondertekende een contract voor 6 seizoenen op Stamford Bridge. Bij Leipzig ontbolsterde Nkunku de voorbije 4 seizoenen helemaal. Hij kwam er in 172 officiële duels tot 70 goals en 56 assists. Voordien was hij er in eigen land bij PSG niet helemaal in geslaagd door te breken.



Nkunku maakte in maart vorig jaar zijn debuut bij de Franse nationale ploeg. Hij miste het WK in Qatar vorig jaar, waar Frankrijk de finale verloor van Argentinië, door een zware knieblessure. In februari maakte hij voorzichtig zijn comeback. Hij kwam dit seizoen, over alle competities heen, uiteindelijk nog tot 23 goals en 9 assists in 36 matchen voor Leipzig.



Voor Chelsea is Nkunku de eerste inkomende transfer deze zomermercato. De Blues werden het voorbije seizoen uiterst teleurstellend 12e in de Premier League, ondanks 300 miljoen euro aan transfers tijdens de wintermercato.

clock 13:11 13 uur 11. Ik ben ongelooflijk blij te kunnen tekenen bij Chelsea. De club heeft een grote inspanning gedaan om me te halen. Ik kijk er heel erg naar uit. Christopher Nkunku.

clock 20-06-2023 11:48 11 uur 48. Joselu keert na meer dan 10 jaar terug naar Real Madrid. Real Madrid laat Joselu niet mee zakken met Espanyol naar tweede klasse. De 33-jarige Spaanse spits wordt een jaar gehuurd.



Joselu behoorde van 2009 tot 2012 bij Castilla, het tweede team van Real Madrid. Hij kwam 2 keer voor het A-team uit. In 2012 ging hij naar Hoffenheim. Daarna was hij ook actief bij Frankfurt, Hannover, Stoke City en Newcastle.



Van 2019 tot 2022 maakte hij 36 goals in 110 matchen voor Alaves, het afgelopen seizoen kwam hij tot 16 stuks bij Espanyol, de degradatie kon evenwel niet vermeden worden.



In maart werd hij een eerste keer geselecteerd voor de nationale ploeg. In de halve finale van de Nations League maakt hij vorige week de enige treffer in de verlengingen tegen Italië. In de finale tegen Kroatië zette hij de eerste penalty om in de strafschoppenreeks. Spanje won na 0-0 met penalty's: 5-4.

clock 19-06-2023 17:47 17 uur 47. James Milner naar Brighton. Vorige week kon Liverpool de komst van Alexis Mac Allister aankondigen, nu maakt James Milner de omgekeerde beweging naar Brighton. Milner speelde sinds 2015 voor Liverpool, waar hij zijn polyvalentie tentoonspreidde, in zowel de aanval, het middenveld als de verdediging.



Milner brengt een schat aan ervaring mee. In zijn lange carrière werd de 37-jarige Engelsman 3 keer kampioen (2x met Manchester City en 1x met Liverpool), won hij de Champions League en 2x de FA Cup. Hij verzamelde ook 61 caps, al speelde hij in 2016 zijn laatste interland.

clock 14-06-2023 18:09 18 uur 09. Brian De Keersmaecker naar Eredivisie. Brian De Keersmaecker heeft een transfer naar Heracles Almelo te pakken, dat vanaf volgend seizoen in de Eredivisie speelt.



De 23-jarige Belg maakt de overstap van tweedeklasser FC Eindhoven. De Keersmaecker is een middenvelder en een jeugdproduct van Club Brugge.



In de zomer van 2018 trok hij naar Beerschot, maar de doorbraak forceren lukte de jonge middenvelder niet.



Een jaar later werd De Keersmaecker uitgeleend aan FC Eindhoven, waar hij wel overtuigde en een vast contract ondertekende. In 99 wedstrijden voor de Eindhovenaren was hij goed voor 5 goals en 6 assists.

clock 13-06-2023 12:06 12 uur 06. Bayern versterkt defensie met Dortmund-verdediger Guerreiro. Bayern-voorzitter Herbert Hainer heeft een tweede zomertransfer van de Duitse recordkampioen bevestigd. De Portugese international Raphaël Guerreiro komt over van rivaal Dortmund. De deal moet nog wel afgerond worden.



Vrijdag kondigde Bayern al defensieve middenvelder Konrad Laimer aan. "Tot nu hebben we nog niets uitgegeven", vertelde Hainer vanochtend aan Bild TV. "De twee transfers die we al deden of die we op het punt staan af te ronden, kostten ons niks, want de spelers waren einde contract."



Guerreiro speelde 7 seizoenen bij Dortmund, hij kan in de verdediging en in het middenveld uit de voeten. Het was Thomas Tuchel, die hem naar Dortmund haalde na de EK-triomf met Portugal. Tuchel haalt hem nu ook naar Bayern.

clock 11-06-2023