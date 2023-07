Transfers buitenland: Burnley schenkt Kompany nieuwe nummer 1 in vorm van jeugdinternational Trafford

clock 20:35 20 uur 35. Premier League André Onana moet David De Gea doen vergeten in het doel van Manchester United

clock 19:23 19 uur 23. Kompany krijgt nieuwe keeper bij Burnley. Lang aasde hij op de diensten van Bart Verbruggen, maar Vincent Kompany zag de Nederlander voor Brighton kiezen. Dus schakelden de trainer en Burnley over naar plan B: Engels jeugdinternational James Trafford. De 20-jarige doelman won de trofee van Jeugdspeler van het seizoen in de Engelse derde klasse en had een groot aandeel in de Europese titel bij de beloften. In de absolute slotfase van de finale tegen Spanje stopte hij een penalty, waardoor de Engelse U21 de 1-0 over de streep konden trekken. "We hebben een extreem getalenteerde jonge man gehaald", reageert Kompany. "Meer dan talent heeft hij ook een geweldig karakter. Hij is zelfzeker en volwassen. We kijken er naar uit zijn talent verder te ontwikkelen en hem beter te maken. Hij kan het heel ver brengen." . Kompany krijgt nieuwe keeper bij Burnley Lang aasde hij op de diensten van Bart Verbruggen, maar Vincent Kompany zag de Nederlander voor Brighton kiezen. Dus schakelden de trainer en Burnley over naar plan B: Engels jeugdinternational James Trafford.

clock 22:25 22 uur 25. Inter trekt Juan Cuadrado aan. Inter Milaan heeft zich versterkt met de Colombiaanse international Juan Cuadrado. De 35-jarige winger was einde contract bij Juventus. In Milaan tekende hij voor één seizoen. Cuadrado speelde acht seizoenen voor Juventus en hielp de club aan vijf landstitels en drie bekers. "Ik had elders heel wat aanbiedingen, maar Italië is mijn tweede thuis geworden", vertelt Cuadrado op de website van zijn nieuwe werkgever. "Mijn familie is er erg aan dit land gehecht. Ik ben dan ook heel blij dat ik voor zo'n grote club met een rijke geschiedenis kon tekenen." . Inter trekt Juan Cuadrado aan Inter Milaan heeft zich versterkt met de Colombiaanse international Juan Cuadrado. De 35-jarige winger was einde contract bij Juventus. In Milaan tekende hij voor één seizoen.

clock 17:21 17 uur 21. Xavi Simons moet rijpen in Bundesliga. Drie dagen nadat Paris Saint-Germain de terugkoopclausule activeerde van Xavi Simons, vertrekt de middenvelder alweer uit Parijs. Hij krijgt de kans om ervaring op te doen bij RB Leipzig, de ploeg van Rode Duivel Loïs Openda. De spits zal dus de aanvallend ingestelde Nederlander in zijn rug krijgen om hem te bedienen. "De Bundesliga is een van de beste competities in de wereld", klinkt het bij de 20-jarige Simons. "Ik ben onder de indruk van RB Leipzig zijn manier van voetballen en voel dat de kern en visie een goede match zijn met mijn kwaliteiten." . Xavi Simons moet rijpen in Bundesliga Drie dagen nadat Paris Saint-Germain de terugkoopclausule activeerde van Xavi Simons, vertrekt de middenvelder alweer uit Parijs. Hij krijgt de kans om ervaring op te doen bij RB Leipzig, de ploeg van Rode Duivel Loïs Openda. De spits zal dus de aanvallend ingestelde Nederlander in zijn rug krijgen om hem te bedienen.

clock 20:51 20 uur 51. Chelsea haalt 18-jarige spits uit Brazilië. Versterking voor de aanval bij Chelsea: de 18-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller Angelo Gabriel. Hij wordt overgenomen van Santos. Angelo Gabriel speelde ondanks zijn jonge leeftijd reeds 129 wedstrijden voor de Braziliaanse topclub en was met een leeftijd van 15 jaar en 308 dagen de jongste debutant ooit in de geschiedenis van de Braziliaanse voetbalcompetitie. . Chelsea haalt 18-jarige spits uit Brazilië Versterking voor de aanval bij Chelsea: de 18-jarige Braziliaanse vleugelaanvaller Angelo Gabriel. Hij wordt overgenomen van Santos.

clock 09:42 09 uur 42. Xavi Simons keert terug naar PSG. Paris Saint-Germain gooit 6 miljoen euro op tafel om Nederlands toptalent Xavi Simons weer naar Parijs te halen. De 20-jarige middenvelder maakte dit seizoen furore bij PSV. Hij kwam 49 keer in actie voor de Eindhovenaren. Daarin kwam hij 19 keer tot scoren en gaf hij 9 assists. De club liet weten dat Simons het trainingskamp verliet om de overstap af te ronden. . Xavi Simons keert terug naar PSG Paris Saint-Germain gooit 6 miljoen euro op tafel om Nederlands toptalent Xavi Simons weer naar Parijs te halen. De 20-jarige middenvelder maakte dit seizoen furore bij PSV. Hij kwam 49 keer in actie voor de Eindhovenaren. Daarin kwam hij 19 keer tot scoren en gaf hij 9 assists. De club liet weten dat Simons het trainingskamp verliet om de overstap af te ronden.

clock 16:05 16 uur 05. Arsenal haalt Jurriën Timber weg bij Ajax. Jurriën Timber (22) maakt de overstap van Ajax naar Arsenal. Dat kondigde de Amsterdamse club zojuist aan. Arsenal betaalt 40 miljoen euro voor Timber, een bedrag dat kan oplopen tot 45 miljoen met bonussen. De centrale verdediger arriveerde in 2014 bij Ajax en maakte in 2020 zijn debuut voor het eerste elftal. Hij groeide snel uit tot een sterkhouder in de defensie van de Nederlandse recordkampioen en ziet dat nu dus beloond met een droomtransfer. Timber verlaat Amsterdam met 121 wedstrijden op de teller. De vijftienvoudige Nederlandse international moet Arsenal defensief wat meer stabiliteit bieden. De Londenaars draaiden een fantastisch seizoen, maar toonden zich achteraan te kwetsbaar om Manchester City van de titel te kunnen houden. . Arsenal haalt Jurriën Timber weg bij Ajax Jurriën Timber (22) maakt de overstap van Ajax naar Arsenal. Dat kondigde de Amsterdamse club zojuist aan. Arsenal betaalt 40 miljoen euro voor Timber, een bedrag dat kan oplopen tot 45 miljoen met bonussen.



clock 19:38 19 uur 38. Christian Pulisic verkast naar AC Milan. AC Milan heeft Christian Pulisic weggehaald van de bank van Chelsea. Met de komst van Nicolas Jackson en Christopher Nkunku naar Londen zag Pulisic zijn speelkansen nog wat meer slinken, dus zocht hij een uitweg De Amerikaanse aanvaller tekende voor 4 seizoenen in de Serie A. Milan telde naar verluidt zo'n 20 miljoen euro neer, heel wat minder dan de 64 miljoen euro die Chelsea in 2019 betaalde aan Dortmund voor Pulisic. Pulisic volgt in het spoor van ploegmaat Ruben Loftus-Cheek, die ook naar Milan verhuisde. De Amerikaan was in 145 matchen goed voor 26 goals. . Christian Pulisic verkast naar AC Milan AC Milan heeft Christian Pulisic weggehaald van de bank van Chelsea. Met de komst van Nicolas Jackson en Christopher Nkunku naar Londen zag Pulisic zijn speelkansen nog wat meer slinken, dus zocht hij een uitweg De Amerikaanse aanvaller tekende voor 4 seizoenen in de Serie A. Milan telde naar verluidt zo'n 20 miljoen euro neer, heel wat minder dan de 64 miljoen euro die Chelsea in 2019 betaalde aan Dortmund voor Pulisic.



clock 16:48 16 uur 48. Brecht Dejaegere gaat voor American Dream. In België trokken Anderlecht en Standard aan zijn mouw, maar Brecht Dejaegere zet zijn carrière verder in de Verenigde Staten. De ex-middenvelder van AA Gent en KV Kortrijk tekent tot 2025 bij Charlotte. Dejaegere speelde de voorbije drie seizoenen in Frankrijk bij Toulouse. Hij loodste de Franse club opnieuw naar de Ligue 1 en won vorig jaar de Coupe de France met een 5-1-zege tegen Nantes. "Ik kan niet wachten om eraan te beginnen", schrijft Dejaegere, die komende seizoen opnieuw tegen Lionel Messi kan spelen in de MLS. . Brecht Dejaegere gaat voor American Dream In België trokken Anderlecht en Standard aan zijn mouw, maar Brecht Dejaegere zet zijn carrière verder in de Verenigde Staten. De ex-middenvelder van AA Gent en KV Kortrijk tekent tot 2025 bij Charlotte.



clock 14:30 14 uur 30. Arturo Vidal verruilt Braziliaanse clubs. Arturo Vidal verlaat Flamengo, waar de Chileense middenvelder de Zuid-Amerikaanse Champions League en de Braziliaanse beker won, voor competitiegenoot Athletico Paranaense. Een opvallende move van de 36-jarige voormalige speler van Bayern München en FC Barcelona, want zijn nieuwe ploeg verloor vannacht nog van zijn oude werkgever in de beker. . Arturo Vidal verruilt Braziliaanse clubs Arturo Vidal verlaat Flamengo, waar de Chileense middenvelder de Zuid-Amerikaanse Champions League en de Braziliaanse beker won, voor competitiegenoot Athletico Paranaense. Een opvallende move van de 36-jarige voormalige speler van Bayern München en FC Barcelona, want zijn nieuwe ploeg verloor vannacht nog van zijn oude werkgever in de beker.

clock 13:04 13 uur 04. Everton geeft Ashley Young onderdak. Rode Duivel Amadou Onana verwelkomt Ashley Young in de kleedkamer van Everton. De 38-jarige flankspeler stapte transfervrij over van Aston Villa en tekende voor 1 jaar. Young speelde vorig seizoen 32 wedstrijden voor Aston Villa (1 goal). Het was zijn tweede periode bij Villa, eerder droeg hij al van 2007 tot 2011 het shirt van de Villans. Tussendoor speelde hij ook voor Manchester United (2011-2020) en Inter Milaan (2020-2021). De veteraan verzamelde 39 caps voor de Engelse nationale ploeg. Op het WK in 2018 werd hij verkozen tot beste vleugelverdediger van het toernooi. . Everton geeft Ashley Young onderdak Rode Duivel Amadou Onana verwelkomt Ashley Young in de kleedkamer van Everton. De 38-jarige flankspeler stapte transfervrij over van Aston Villa en tekende voor 1 jaar.



