Transfers buitenland: Bensebaini (ex-Lierse) trekt naar Borussia Dortmund

17 uur 27. Bensebaini voor 4 seizoenen naar Dortmund. Borussia Dortmund heeft zich versterkt met Ramy Bensebaini. De 28-jarige Algerijnse verdediger komt voor vier seizoenen over van Borussia Mönchengladbach. Daar liep zijn contract deze zomer af. "Ramy is een speler met veel nationale en internationale ervaring in de Bundesliga, de Ligue 1, de Champions League en de Europa League. We zijn er zeker van dat zijn sportieve ontwikkeling nog niet voltooid is. We kijken er erg naar uit om te werken met een professional die een goede balans kent tussen verdedigend en aanvallend spel", zegt sportief directeur Sebastian Kehl. De naam Bensebaini doet in België misschien in de verte nog een belletje rinkelen. In 2014 huurde Lierse hem voor een seizoen van het Algerijnse Paradou AC. Daarna trok hij naar Frankrijk, eerst voor een uitleenbeurt bij Montpellier en nadien bleef de Algerijn drie jaar bij Rennes. .