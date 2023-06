Transfers buitenland: Bayern lokt transfervrije Konrad Laimer weg bij concurrent RB Leipzig

clock 11:40 11 uur 40. Bayern lokt Laimer weg bij RB Leipzig. Bayern München heeft middenvelder Konrad Laimer aangeboden tot 2027. De 26-jarige Oostenrijker maakt de overstap van RB Leipzig, waar zijn contract eind deze maand afloopt. De 26-voudige Oostenrijks international was de voorbije zes jaar een belangrijke pion bij Leipzig. Hij speelde er 190 wedstrijden, waarin hij 15 keer tot scoren kwam en 19 assists gaf. "Het is een droom die uitkomt", zei Laimer. "Bayern is een van de grootste clubs ter wereld. Ik zal alles geven voor de club en de fans. Bayern mikt altijd op het hoogste, net als ik. Ik zit hier dus op mijn plaats. Ik kan bijna niet wachten om te starten." Op zijn palmares prijken drie Oostenrijkse dubbels (titel en beker) met Salzburg en twee DFB Pokals met Leipzig. De laatste bekerzege dateert pas van vorig weekend. Leipzig versloeg in de finale Eintracht Frankfurt met 2-0. . Bayern lokt Laimer weg bij RB Leipzig Bayern München heeft middenvelder Konrad Laimer aangeboden tot 2027. De 26-jarige Oostenrijker maakt de overstap van RB Leipzig, waar zijn contract eind deze maand afloopt. De 26-voudige Oostenrijks international was de voorbije zes jaar een belangrijke pion bij Leipzig. Hij speelde er 190 wedstrijden, waarin hij 15 keer tot scoren kwam en 19 assists gaf. "Het is een droom die uitkomt", zei Laimer. "Bayern is een van de grootste clubs ter wereld. Ik zal alles geven voor de club en de fans. Bayern mikt altijd op het hoogste, net als ik. Ik zit hier dus op mijn plaats. Ik kan bijna niet wachten om te starten."



Op zijn palmares prijken drie Oostenrijkse dubbels (titel en beker) met Salzburg en twee DFB Pokals met Leipzig. De laatste bekerzege dateert pas van vorig weekend. Leipzig versloeg in de finale Eintracht Frankfurt met 2-0.

clock 13:59 13 uur 59. Liverpool lokt wereldkampioen Mac Allister van Brighton. Liverpool is een wereldkampioen rijker: de Argentijn Alexis Mac Allister tekende een langetermijncontract, de exacte duur is niet bekend. Hoeveel de 24-jarige middenvelder van Brighton kost, is ook niet geweten. Volgens het Engelse Sky Sports zouden de Reds een kleine 40 miljoen op tafel leggen, maar dat het bedrag zou kunnen oplopen tot 64 miljoen euro. "Het is een droom die uitkomt, het is geweldig om hier te zijn en ik kan niet wachten om te beginnen. Ik wilde er vanaf de eerste dag van het voorseizoen bij zijn, dus het is goed dat alles rond is. Ik kijk ernaar uit om mijn teamgenoten te ontmoeten", reageerde Mac Allister. De jeugdspeler van Argentinos Juniors verkaste tijdens de wintermercato van 2019 naar Brighton, waarna hij opnieuw werd uitgeleend aan de Argentijnse club. Na een nieuwe uitleenbeurt bij Boca Juniors bleef hij een jaar later definitief in Engeland. Dit seizoen leidde hij Brighton naar een zesde plek, waardoor het voor het eerst in de geschiedenis van de club volgend seizoen Europees voetbal speelt. Bovendien werd hij met Argentinië, bij wie hij vaste basisspeler was, wereldkampioen. In totaal speelde Mac Allister 112 wedstrijden voor Brighton, waarin hij 20 keer scoorde en 9 assists gaf.



"Het is een droom die uitkomt, het is geweldig om hier te zijn en ik kan niet wachten om te beginnen. Ik wilde er vanaf de eerste dag van het voorseizoen bij zijn, dus het is goed dat alles rond is. Ik kijk ernaar uit om mijn teamgenoten te ontmoeten", reageerde Mac Allister.



De jeugdspeler van Argentinos Juniors verkaste tijdens de wintermercato van 2019 naar Brighton, waarna hij opnieuw werd uitgeleend aan de Argentijnse club. Na een nieuwe uitleenbeurt bij Boca Juniors bleef hij een jaar later definitief in Engeland. Dit seizoen leidde hij Brighton naar een zesde plek, waardoor het voor het eerst in de geschiedenis van de club volgend seizoen Europees voetbal speelt.



Bovendien werd hij met Argentinië, bij wie hij vaste basisspeler was, wereldkampioen. In totaal speelde Mac Allister 112 wedstrijden voor Brighton, waarin hij 20 keer scoorde en 9 assists gaf.

clock 17:16 17 uur 16. Ook monstercontract voor N'Golo Kanté. Al Ittihad heeft zijn tweede Franse vedette beet. De Saudische kampioen neemt N'Golo Kanté over van Chelsea. De middenvelder tekent er een contract van twee jaar en zal er - sponsordeals inclusief - zo'n 100 miljoen euro verdienen.

clock 17:12 17 uur 12. Frey en Balanta keren terug naar België. Schalke neemt afscheid van acht spelers na de degradatie. Michael Frey (Antwerp) en Eder Balanta (Club Brugge) keren terug naar België, Jere Uronen (ex-Genk) naar moederclub Brest. Ook Alexander Schwolow, Alex Kral, Maya Yoshida, Tom Krauss en Moritz Jenz vertrekken bij de degradant. De 28-jarige Frey werd pas in januari gehuurd met een aankoopoptie. De Zwitser kreeg aanvankelijk veel speelgelegenheid, maar scoren lukte gewoonweg niet. Daarom besliste Schalke de spits niet permanent aan te trekken. Ook Balanta werd pas in januari naar de Duitse club gehaald, die hem huurde zonder aankoopoptie. De 30-jarige Colombiaan kon nooit overtuigen en zat de laatste zeven competitiewedstrijden zelfs niet in de selectie van de Duitse coach Thomas Reis.

De 28-jarige Frey werd pas in januari gehuurd met een aankoopoptie. De Zwitser kreeg aanvankelijk veel speelgelegenheid, maar scoren lukte gewoonweg niet. Daarom besliste Schalke de spits niet permanent aan te trekken.

Ook Balanta werd pas in januari naar de Duitse club gehaald, die hem huurde zonder aankoopoptie. De 30-jarige Colombiaan kon nooit overtuigen en zat de laatste zeven competitiewedstrijden zelfs niet in de selectie van de Duitse coach Thomas Reis.

clock 20:15 20 uur 15. Karim Benzema tekent bij Al-Ittihad. "Een nieuwe tijger zal brullen." Met veel trots kondigt Al Ittihad, een ploeg in Saudi-Arabië, de komst van Franse topspits Karim Benzema aan. Hij verliet zopas Real Madrid en tekent een contract bij zijn nieuwe werkgever tot 2026. "Het is tijd voor een nieuw verhaal", liet Benzema nog optekenen bij zijn afscheid in Madrid. Dat verhaal wil hij schrijven bij de nummer 1 uit de Saudi Premier League, waar ook Cristiano Ronaldo speelt voor Al Nassr. Benzema zou naar verluidt zo'n 100 miljoen euro per jaar opstrijken bij zijn nieuwe werkgever.

Met veel trots kondigt Al Ittihad, een ploeg in Saudi-Arabië, de komst van Franse topspits Karim Benzema aan. Hij verliet zopas Real Madrid en tekent een contract bij zijn nieuwe werkgever tot 2026.

"Het is tijd voor een nieuw verhaal", liet Benzema nog optekenen bij zijn afscheid in Madrid. Dat verhaal wil hij schrijven bij de nummer 1 uit de Saudi Premier League, waar ook Cristiano Ronaldo speelt voor Al Nassr.

Benzema zou naar verluidt zo'n 100 miljoen euro per jaar opstrijken bij zijn nieuwe werkgever.

clock 17:27 17 uur 27. Bensebaini voor 4 seizoenen naar Dortmund. Borussia Dortmund heeft zich versterkt met Ramy Bensebaini. De 28-jarige Algerijnse verdediger komt voor vier seizoenen over van Borussia Mönchengladbach. Daar liep zijn contract deze zomer af. "Ramy is een speler met veel nationale en internationale ervaring in de Bundesliga, de Ligue 1, de Champions League en de Europa League. We zijn er zeker van dat zijn sportieve ontwikkeling nog niet voltooid is. We kijken er erg naar uit om te werken met een professional die een goede balans kent tussen verdedigend en aanvallend spel", zegt sportief directeur Sebastian Kehl. De naam Bensebaini doet in België misschien in de verte nog een belletje rinkelen. In 2014 huurde Lierse hem voor een seizoen van het Algerijnse Paradou AC. Daarna trok hij naar Frankrijk, eerst voor een uitleenbeurt bij Montpellier en nadien bleef de Algerijn drie jaar bij Rennes.

"Ramy is een speler met veel nationale en internationale ervaring in de Bundesliga, de Ligue 1, de Champions League en de Europa League. We zijn er zeker van dat zijn sportieve ontwikkeling nog niet voltooid is. We kijken er erg naar uit om te werken met een professional die een goede balans kent tussen verdedigend en aanvallend spel", zegt sportief directeur Sebastian Kehl.

De naam Bensebaini doet in België misschien in de verte nog een belletje rinkelen. In 2014 huurde Lierse hem voor een seizoen van het Algerijnse Paradou AC. Daarna trok hij naar Frankrijk, eerst voor een uitleenbeurt bij Montpellier en nadien bleef de Algerijn drie jaar bij Rennes.