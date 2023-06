Shari Bossuyt pleit onschuldig: "Ik heb dat product nooit bewust gebruikt"

"Gelukkig word ik goed ondersteund door een team dat er al een jaar mee bezig is. Hopelijk kunnen we snel duidelijkheid scheppen aan de nodige instanties. En vooral dat we kunnen bewijzen dat we geen valsspelers zijn."

"Het was zelfs de eerste keer dat ik van letrozole gehoord had. Na wat opzoekingswerk bleek het om hetzelfde product te gaan waar Toon Aerts mee geconfronteerd is."

"Dat is enorm moeilijk", ging Bossuyt voort. "Omdat ik nooit in aanraking ben gekomen met letrozole metabolite en het ook nooit bewust heb gebruikt."

"Momenteel loopt de procedure nog. Ik moet nu uitleggen aan het AFLD (het Franse Antidopingagentschap, red) hoe het product in mijn lichaam gekomen is."

"Mijn hoofd staat nu niet naar koersen"

"Eerst wil ik duidelijkheid over deze zaak. Alles wijst erop dat we te maken hebben met een contaminatie (een besmetting, red)."

Shari Bossuyt is een jonge wielrenster met een paar snelle benen. Die kan en zal ze even niet aanspreken.

Product uit de veeteelt?

Ook Toon Aerts was aanwezig in Zwevegem om Shari Bossuyt te steunen. De veldrijder staat bijna anderhalf jaar aan de kant voor het vermeend gebruik van hetzelfde middel.

Het management is al een jaar bezig met het dossier. "Het is zeer moeilijk om aan te tonen dat het om een contaminatie uit voeding gaat", legt Yannick Prévost uit.



"We bewandelen een piste, maar die kunnen we nog niet concreet maken. Wat we wel kunnen vertellen is dat Shari en Toon allebei positief testten na wedstrijden in Normandië, in Flamanville om precies te zijn."

Een piste die Prévost en zijn team bewandelen leidt naar de veeteelt.



"Letrozole wordt gebruikt voor de bevruchting van koeien en schapen. Dat is een relatief nieuwe techniek", weet hij.

"Het is momenteel een hypothese die we nog niet kunnen hard maken. Omdat ze in de voedingsindustrie nog niet testen op letrozole."



"Ik roep het Vlaamse antidopingentschap, het Wereldantidopingagentschap en de Internationale Wielerunie op om samen met ons de zaak te onderzoeken, want het zou zonde zijn om een atlete met een olympische droom te straffen."