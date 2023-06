Liveblog titelfeest Antwerp: met de boot en met de bus, uitreiking JPL-trofee en wat gebeurt er nog allemaal?

clock 11:32

11 uur 32. Feest in 't stad. Gisteravond en afgelopen nacht is er natuurlijk al duchtig gefeest, maar de titelviering van Antwerp gaat ook vandaag gewoon door. Deze namiddag wordt de kampioenenploeg in het districtshuis in Deurne verwacht, zonder pers. Daarna gaat het richting Hoboken, waar ze de boot nemen richting Het Steen. Daar wacht een open bus , die de ploeg over de Suikerrui naar de Grote Markt zal brengen, dat is maar een paar honderd meter. Om 18.30 uur begint de huldiging op het stadhuis. .