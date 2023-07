Juventus haalt zoon van Gouden Bal-winnaar George Weah

clock 17:48 17 uur 48. Timothy Weah kiest voor Juventus. Juventus heeft zijn aanvalslinie versterkt met de komst van de Amerikaanse winger Timothy Weah van Rijsel. De 23-jarige Weah tekende een contract tot 2028. De zoon van de Liberiaanse spits George Weah, winnaar van de Gouden Bal in 1995, was bij Rijsel goed voor 8 goals en 8 assists in 107 wedstrijden. In 2021 pakte hij ook de Franse landstitel met de club. De vleugelspeler is 29-voudig international van de VS en speelde met de Verenigde Staten op het WK van 2022. . Timothy Weah kiest voor Juventus Juventus heeft zijn aanvalslinie versterkt met de komst van de Amerikaanse winger Timothy Weah van Rijsel. De 23-jarige Weah tekende een contract tot 2028.



De zoon van de Liberiaanse spits George Weah, winnaar van de Gouden Bal in 1995, was bij Rijsel goed voor 8 goals en 8 assists in 107 wedstrijden. In 2021 pakte hij ook de Franse landstitel met de club.



De vleugelspeler is 29-voudig international van de VS en speelde met de Verenigde Staten op het WK van 2022.



clock 17:44 17 uur 44.

clock 12:16 12 uur 16. Thuram wordt ploegmaat of vervanger van Lukaku. Marcus Thuram is na vier seizoenen bij Borussia Mönchengladbach transfervrij vertrokken naar Inter. De Fransman treedt in de voetsporen van zijn vader Lilian Thuram die ook lang in Italië speelde bij Juventus en Parma. Thuram versterkt de voorhoede van Inter, waar Edin Dzeko naar Fenerbahce is vertrokken. Of hij volgend seizoen samenspeelt met Rode Duivel Romelu Lukaku, is niet duidelijk. Lukaku onderhandelt nog met Chelsea over zijn toekomst.



Thuram versterkt de voorhoede van Inter, waar Edin Dzeko naar Fenerbahce is vertrokken. Of hij volgend seizoen samenspeelt met Rode Duivel Romelu Lukaku, is niet duidelijk. Lukaku onderhandelt nog met Chelsea over zijn toekomst.

clock 01-07-2023 01-07-2023.

clock 20:45 20 uur 45. Ajax breekt contract van Mika Godts open. Ajax heeft de Belgische belofte Mika Godts langer aan zich gebonden. De Amsterdammers verlengden het contract van de 18-jarige Godts tot medio 2027. Zijn vorige overeenkomst liep tot 2025. Godts, een aanvallend ingestelde speler die op meerdere posities uit de voeten kan, ruilde in de laatste wintermercato de beloften van Racing Genk in voor Ajax. De jeugdinternational vierde in april zijn debuut in het eerste elftal van de Ajacieden, in een 4-0 overwinning tegen Fortuna Sittard in de Johan Cruijff Arena. Hij schopte het voorlopig tot vier optredens in het eerste elftal.

Godts, een aanvallend ingestelde speler die op meerdere posities uit de voeten kan, ruilde in de laatste wintermercato de beloften van Racing Genk in voor Ajax.

De jeugdinternational vierde in april zijn debuut in het eerste elftal van de Ajacieden, in een 4-0 overwinning tegen Fortuna Sittard in de Johan Cruijff Arena. Hij schopte het voorlopig tot vier optredens in het eerste elftal.

clock 20:41 20 uur 41. Spelen in de Cruijff ArenA smaakt naar meer. Ik zal steeds klaar staan om te doen wat de trainers me opdragen, zowel voor Jong Ajax als de eerste ploeg. Maar natuurlijk blijft me tonen bij het A-team het grote doel. Mika Godts.

clock 20:40 20 uur 40.

clock 20:12 Samuel Umtiti zijn tijd bij FC Barcelona zit er helemaal op. In "onderling overleg" is zijn contract met de club ontbonden.

clock 20:03 Ruben Loftus-Cheek verruilt Chelsea, waar hij kind van het huis was, voor AC Milan. Hij tekent er een contract voor 4 seizoen. Charles De Ketelaere en Aster Vranckx krijgen er een concurrent bij op het middenveld. Bij Chelsea speelde hij 155 wedstrijden en scoorde 13 doelpunten, waarmee hij 2 Premier League-titels, 1 Club World Cup, 1 Europese Super Cup en 1 League Cup won.





Bij Chelsea speelde hij 155 wedstrijden en scoorde 13 doelpunten, waarmee hij 2 Premier League-titels, 1 Club World Cup, 1 Europese Super Cup en 1 League Cup won.

clock 30-06-2023 30-06-2023.

clock 16:06 16 uur 06. Tottenham haalt Maddison op bij gedegradeerd Leicester. James Maddison zal ook volgend seizoen aan de slag gaan in de Premier League. De middenvelder en ex-ploeggenoot van de Leicester-Belgen trekt tot 2028 naar Tottenham Hotspur. De 26-jarige Engelse international komt over voor zo'n 46 miljoen euro en moet dienen als middel om sterspeler Harry Kane in Londen te houden. Die laatste zou aangegeven hebben niet langer in het project van de Spurs te geloven.

De 26-jarige Engelse international komt over voor zo'n 46 miljoen euro en moet dienen als middel om sterspeler Harry Kane in Londen te houden. Die laatste zou aangegeven hebben niet langer in het project van de Spurs te geloven.

clock 16:04 16 uur 04.

clock 29-06-2023 29-06-2023.

clock 19:42 19 uur 42. Ook doelman Edouard Mendy naar Saudi-Arabië. De Senegalese doelman Edouard Mendy ruilt Chelsea voor Al Ahli. De 31-jarige Mendy stond drie seizoenen onder de lat bij Chelsea en hielp de Londense club in 2021 aan winst in de Champions League en aan de titel op het WK voor clubs. Eerder verdedigde hij in Frankrijk de kleuren van Reims en Rennes. In Saudi-Arabië tekende hij tot 2026. Naar verluidt zou hij er een jaarsalaris van twaalf miljoen euro, plus drie miljoen euro aan bonussen, gaan opstrijken en vangt Chelsea 18,5 miljoen euro voor de transfer. Eerder zag Chelsea al ex-Genkverdediger Kalidou Koulibaly (Al Hilal) en N'Golo Kanté (Al-Ittihad) naar Saudi-Arabië trekken en wellicht tekent Hakim Ziyech weldra bij Al-Nassr, de club waar Cristiano Ronaldo eind december onderdak vond. Deze zomer wisten de Saudische clubs ook al Karim Benzema (van Real Madrid naar Al-Ittihad) en Ruben Neves (van Woverhampton naar Al-Hilal) te verleiden.



Eerder zag Chelsea al ex-Genkverdediger Kalidou Koulibaly (Al Hilal) en N'Golo Kanté (Al-Ittihad) naar Saudi-Arabië trekken en wellicht tekent Hakim Ziyech weldra bij Al-Nassr, de club waar Cristiano Ronaldo eind december onderdak vond.



Deze zomer wisten de Saudische clubs ook al Karim Benzema (van Real Madrid naar Al-Ittihad) en Ruben Neves (van Woverhampton naar Al-Hilal) te verleiden.

clock 19:42 19 uur 42.

clock 28-06-2023 28-06-2023.

clock 19:37 19 uur 37. Andrea Pirlo is de nieuwe coach van degradant Sampdoria. Na twee jaar in Turkije keert voormalig wereldkampioen Andrea Pirlo terug naar het Italiaanse voetbal als coach. De 44-jarige Italiaan neemt in het nieuwe seizoen Sampdoria onder zijn hoede en ondertekende een contract tot 2025. Dat maakte de club uit Genua, die afgelopen seizoen uit de Serie A degradeerde, dinsdag bekend. Pirlo werd in 2021 al na één jaar ontslagen door Juventus en ondertekende vervolgens een tweejarig contract bij de Turkse eersteklasser Fatih Karagümrük SK. De club nam in mei, drie speeldagen voor het einde van het seizoen, afscheid van de wereldkampioen van 2006.

clock 19:27 19 uur 27. Mateo Kovacic krijgt nummer 8 bij Manchester City. Manchester City heeft zich verzekerd van de diensten van Mateo Kovacic. De Kroatische middenvelder wordt voor 25 miljoen pond (29 miljoen euro) overgenomen van Chelsea, dat verder uitverkoop houdt. De 29-jarige Kovacic is een versterking voor het middenveld van Pep Guardiola bij City, waar Ilkay Gündogan vertrokken is naar Barcelona. Kovacic tekende een contract voor vier jaar bij City.



De 29-jarige Kovacic is een versterking voor het middenveld van Pep Guardiola bij City, waar Ilkay Gündogan vertrokken is naar Barcelona. Kovacic tekende een contract voor vier jaar bij City.

clock 19:25 19 uur 25.

clock 27-06-2023 27-06-2023.

clock 20:18 20 uur 18. Chelsea blijft zaakjes doen met Saudi-Arabië. De exodus bij Chelsea duurt voort. De volgende vertrekker is verdediger Kalidou Koulibaly. De ex-Genkenaar speelde er uiteindelijk maar één seizoen en verzoop met de Blues in een bijzonder flets seizoen. Koulibaly, die Napoli had ingewisseld voor Londen, gaat nu in op het miljoenenbod vanuit Saudi-Arabië. Hij tekende bij Al-Hilal, de nummer 3 van afgelopen seizoen in Saudi-Arabië. Chelsea heeft geld nodig en dumpt de ene dure vogel na de andere. Via dubieuze constructies is Saudi-Arabië meestal het beloofde land.

clock 25-06-2023 25-06-2023.

clock 00:02 00 uur 02. MLS Sergio Busquets wordt herenigd met Lionel Messi bij Inter Miami

clock 24-06-2023 24-06-2023.

clock 23:17 23 uur 17. Ruben Neves kiest voor Al Hilal. De Saudische clubs blijven zich roeren op de transfermarkt, met nu ook topclub Al Hilal die een slag kan slaan. Ruben Neves is al sinds 2017 speler bij Wolverhampton en schopte het daar tot aanvoerder, maar hij kon de aanbieding van de Saudische recordkampioen niet naast zich neerleggen. De 26-jarige Portugese international komt in Saudi-Arabië onder meer zijn landgenoot Cristiano Ronaldo tegen.

clock 23:17 23 uur 17.