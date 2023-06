Het seizoen is voorbij en dus worden er prijzen uitgedeeld. Vanavond weten we wie volgens de profvoetballers zelf de beste speler in de competitie was. En bij prijzen hoort ook een rode loper. De spelers van Antwerp lieten even op zich wachten door het grote titelfeest, maar uiteindelijk kwamen Faris Haroun, Arthur Vermeeren en Jean Butez toch nog langs.