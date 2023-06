Een all-time topschutter en gebroken records: 5 redenen om straks de Conference League-finale te volgen

De nummer 8 van Italië tegen de nummer 14 van Engeland. Een echte hoogvlieger lijkt de finale van de Conference League tussen Fiorentina en West Ham op het eerste gezicht niet te worden. En toch loont het vanavond de moeite om uw tv even aan te zetten. Alleen al voor deze 5 redenen.

Doelpuntenmachines

Als Fiorentina en West Ham United doorgaan op hun Europese elan, mogen we ons vanavond schrap zetten voor een festijn aan doelpunten in Praag. Geen enkel team scoorde in deze campagne zoveel goals als Fiorentina. De Italianen waren in 14 wedstrijden goed voor 36 doelpunten. Een straf gemiddelde van 2,58 goals per match dus. De Hammers uit Londen werden groepswinnaar voor nieuwjaar en moesten daardoor 2 wedstrijden minder spelen dan Fiorentina. Toch prijkt West Ham op de 2e plek als het om gemaakte doelpunten gaat. 27 treffers in 12 wedstrijden en een gemiddelde van 2.25 goals per match, ook de Londenaars kunnen knappe statistieken voorleggen.

Alphonse Aréola (West Ham) hield deze campagne al 6 keer zijn netten schoon.

Al moeten we er misschien ook wel bij vertellen dat West Ham slechts 7 goals incasseerde in al die wedstrijden en daardoor een van de beste defensies in de competitie heeft.

Een niet te stoppen kracht tegen een onverplaatsbaar blok of toch gewoon 2 doelpuntenmachines?

Bekende gezichten

De volgers van het Belgische voetbal zullen vanavond wellicht enkele kopjes herkennen. Bij Fiorentina speelt WK-revelatie Sofyan Amrabat. De Marokkaan kwam in het seizoen 2018-2019 nog uit voor Club Brugge. Ook actief bij de club uit Firenze en wellicht iets beter blijven hangen in het geheugen van de Jupiler Pro League-volgers: Christian Kouamé. De kwieke aanvaller moest vorig jaar nog voor doelpunten zorgen bij Anderlecht. Na het einde van zijn huurperiode ruilde Kouamé het ene paars-witte shirt weer in voor het andere. Al moet de Ivoriaan bij La Viola dikwijls genoegen nemen met een rol als invaller.

Sofyan Amrabat kwam één seizoen uit voor Club Brugge.

Bij West Ham geen spelers met een Belgische link. Al zaten de Hammers wel in dezelfde groep als Anderlecht voor nieuwjaar. Ook vanuit die onderlinge confrontaties kan u dus enkele vedetten herkennen. Vooral Declan Rice, gegeerd door zowat elke topclub in Europa, Lucas Paquetá en Michail Antonio zijn de blikvangers bij de Engelse club.

Topschutter aller tijden

Akkoord, de Conference League is nog piepjong. Maar vanavond krijgen we wel de topschutter aller tijden van de Europese competitie aan het werk te zien. Arthur Cabral is de naam.

"Wie?", horen we u al denken. Arthur Cabral is de Braziliaanse spits van Fiorentina. De sterke nummer 9 deed in 13 Conference League-wedstrijden al 7 keer de netten trillen. Daarmee is hij topschutter van deze campagne. In het seizoen 2021-2022 maakte Cabral nog het mooie weer bij FC Basel. Ook voor de Zwitsers scoorde hij 5 Europese doelpunten. Met 12 doelpunten over 2 seizoenen doet niemand beter in de nieuwste UEFA-competitie.

De 25-jarige Braziliaan scoorde dit seizoen al 7 keer in de Conference League.

18 op 18: dominantie ten top

Al 2 keer namen 32 teams deel aan de poulefase van de Conference League. 64 mogelijkheden om 18 op 18 te halen, dus. Slechts 1 keer lukte het. Het is West Ham dat het dit seizoen flikte. In een groep met Anderlecht, FCSB en Silkeborg staken de Hammers er (vaak zelfs met een B-elftal) met kop en schouders bovenuit. Fiorentina had meer moeite. De Italianen werden met 13 op 18 pas 2e in hun groep, na Istanbul Basaksehir. Een eerste record in de Conference League heeft West Ham dus al beet. Straks ook de eindwinst?

West Ham boekte in het Lotto Park een 0-1 zege.

Geduld is een schone deugd

Beide ploegen zien hun laatste (en enige) Europese beker wellicht al even niet meer staan door de stoflaag die erop ligt. Fiorentina won de Beker voor Bekerwinnaars in 1960/1961, West Ham herhaalde dat kunstje 4 jaar later. Sindsdien wachten ze in Firenze en Londen nog steeds op een nieuwe Europese triomf.

Fiorentina won zijn eerste en enige Europese trofee in 1961.