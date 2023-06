Antwerp-coach Mark van Bommel in Extra Time: "Zo'n bal schiet Toby niet meer"

De scenario-training vond vrijdag plaats. "10 minuten lang hadden we erop geoefend met de basiself. En we scoorden drie keer."

Enkele dagen eerder had de coach de actie ingestudeerd met zijn team. "We hadden een scenario bedacht om een goal te maken als het gelijk stond of als Genk op voorsprong stond."

Gisteravond iets voor half 9 legt Jelle Bataille de bal klaar voor Toby Alderweireld . De aanvoerder jaagt hem prachtig in de haak tegen Genk (2-2). Voor het eerst in meer dan 60 jaar wint Antwerp het Belgische voetbalkampioenschap.

"Na Union zat ik in de put"

Antwerp won de titel na een Hitchcock-scenario. Een week eerder lukte het niet om thuis tegen Union (1-1) het kampioenschap al te beslissen.

"Toen zat ik in de put", geeft Mark van Bommel toe. "Mijn familie heeft twee dagen op me moeten inpraten. Ik wist ook dat we nog een kans maakten, maar zo voelde het even niet."

"Donderdag, vrijdag en zaterdag op training kwam dat gevoel beetje bij beetje terug", gaat de coach voort.

"Ik moet het voorbeeld zijn, maar op donderdag was ik het nog niet. Ik was ook teleurgesteld."

De coach kreeg zijn spelers er wel bovenop. Hij sprak zijn jarenlange ervaring als topvoetballer aan. "Na Union vertelde ik over mijn WK-finale (in 2010 tegen Spanje, red). Die verloren we, klaar."

"Wij kregen nog een kans op Genk."

En die greep Antwerp, in de toegevoegde tijd.