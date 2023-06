Reconstructie van de rollercoaster: hoe een trofee 4 keer van handen wisselde in de zotste ontknoping ooit

Eerst Antwerp, dan Genk, vervolgens Union, wéér Genk... en dan toch opnieuw Antwerp. Wat was dat allemaal gisteren? Zotter worden rollercoasters niet. Een reconstructie van de dolste ontknoping in onze competitie ooit door de ogen van de hoofdrolspelers.

De spannendste speeldag in járen wordt afgetrapt, ondertussen begint in Lint een propeller te draaien. Maar zet hij koers naar Antwerp, Genk of Union? Lorin Parys, CEO van de Pro League, is in zijn nopjes met de spannende driestrijd. "Dit einde is ongelofelijk", zegt hij met de trofee in de handen. "Wie een scenario schreef met deze ontknoping: niemand had het geloofd." Wist hij veel wat er nog zou volgen...

Beide wedstrijden beginnen intens, maar zonder goals.



Tot er in de Cegeka Arena een eerste aardverschuiving plaatsvindt. Arokodare knalt op slag van rust de 1-0 voorbij Butez. Genk is virtueel kampioen en begint luidop te dromen: "Hoplijk trap ik met dit doelpunt onze ploeg naar de titel", klinkt het bij Arokodare tijdens het flashinterview bij rust. In de kleedkamer van Antwerp heerst ontgoocheling, maar óók geloof. "We hebben de knop omgedraaid en elkaar aangemoedigd", aldus Vermeeren. "We wisten dat we terug konden komen." Na 45 minuten staat het in Union - Club nog 0-0.

Het Dudenpark davert. Adingra heeft net de ban gebroken voor Union en schiet de Brusselaars naar de leidersplaats. Het perfecte scenario. Dat zag ook Philippe Bormans: "Het was allemaal heel gespannen met veel heen-en-weergekijk naar Genk. Die score daar was ideaal", aldus de CEO van Union.

Hoop voor Antwerp.

Rond het uur scoort Kerk met een gelukje de gelijkmaker. De Great Old wipt zo weer over Genk, maar nog niet over Union. "We wisten dat we moesten winnen door de goal van Union", blikt Van Bommel terug. "Dus hebben we alles maar voorin gezet." Bij de Limburgers is op dat moment twijfel voelbaar. Want zelfs met een zege zijn ze dan niet kampioen omdat Union leidt. "Door de 1-0 in Union hielden we niet echt meer rekening met een scenario waarin we kampioen konden worden", aldus Paintsil.

"Over en out voor Antwerp?", pusht uw favoriete app. Heynen scoort de 2-1 en lijkt definitief een streep te zetten door de titelambities van Antwerp. “Ik ga heel eerlijk zijn, ik dacht dat het gedaan was", zegt De Laet daarover. "Het was echt een flinke domper." In Union kijken ze dan vooral naar Genk als grootste concurrent voor de titel: "Want Antwerp moest dan twee keer scoren", vertelde Lynen. "Eerst zit je de hele tijd de score van die andere match te volgen, maar na die goal ging de focus vooral op ons."

Het ondenkbare gebeurt. Met de landstitel in handen laat Union het toch nog door de handen glippen. Homma, een volslagen onbekende Japanner van Club, scoort de gelijkmaker na een fraaie actie van Lang.



Wie twijfelde er ook alweer aan de intenties van blauw-zwart? Door de 1-1 is Genk enkele minuten voor affluiten plots virtueel kampioen. In Limburg sijpelt het nieuws via de smartphones door bij de fans.

Je voelde dat heel ons stadion na de goal van Club in Union klaar was voor een groot feest. Erik Gerits, CEO Genk

"Als je hen opeens hoort juichen, weet je dat je er dicht bij bent", zegt Paintsil over dat moment. Ook CEO Gerits maakt zich op voor een ongeziene stunt: “Je voelde dat heel ons stadion na de goal van Club in Union klaar was voor een groot feest." Voor Union is de gelijkmaker dan weer een fatale uppercut. "Ik kon wel door de grond zakken op het moment van de 1-1", treurde Nieuwkoop. Ook bij zijn trainer sprongen de trainer in de ogen: "Je weet dat de bal altijd eens goed kan vallen en dat gebeurde ook. We gaven bijna niets weg en als we onszelf iets kunnen verwijten is het dat we dat tweede doelpunt niet gemaakt hebben." Club scoort 3 minuten na hét doelpunt zelfs nog de 1-2, waardoor iedereen weet dat de kampioen uit Genk - Antwerp komt.

Alles of niets nu voor Antwerp, dat nog altijd een goal nodig heeft om over Genk te springen. Eén doelpunt dat het verschil maakt tussen de hemel en de hel. Uitgerekend Toby Alderweireld - beschermengel van 't Stad - zou in minuut 94 de poort naar het paradijs openbeuken met een héérlijke knal in de winkelhaak. De Great Old ervaart de opperste extase, bij Racing Genk vallen ze vol ongeloof tegen de grond.

Toen ik Toby naar voren zag lopen, wist ik dat er een plan achter zat. Antwerp-voorzitter Paul Gheysens

"We hebben er gisteren nog op getraind", glunderde Alderweireld over zijn historische treffer. "Want in het worstcasescenario moest ik mee naar voren gaan. Op training ging het trappen al vrij goed - ik had schrik dat het té goed ging -, maar nu ging het nog beter." Een fiere voorzitter Gheysens over hét moment: "Toen ik Toby naar voren zag lopen, wist ik dat er een plan achter zat." Maar dat de bal er zó in zou gaan... "Geef Alderweireld nog 10 zulke kansen en ik denk niet dat hij hem nog eens maakt", baalde McKenzie. Genk-trainer Vrancken besefte: "Dat die bal nog slecht valt, was het enige verschil. Die laatste twee minuten waren er te veel aan."