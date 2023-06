Elise Mertens wil zo lang mogelijk op haar wolk blijven: "Waarom zou ik het niet kunnen zijn?"

"3 matchen in 24 uur, dat is niet min", blikt Elise Mertens terug op haar twee dubbelzeges en stuntzege tegen Jessica Pegula. "Maar als je wint, is het uiteraard heel leuk."

"Ondanks die 3 matchen voel ik mij nog altijd fris. Dat komt ook omdat ik het gewoon ben om nog een dubbelmatch te spelen na een enkelmatch. Je staat dan ook niet alleen op het veld."

Mertens behaalde tegen Pegula misschien wel het hoogste niveau uit haar carrière. Dat laat het beste verhopen. "Ik hoop dat niveau nog wat langer te kunnen aanhouden."

Om voor het eerst in haar carrière de kwartfinales te bereiken in Parijs moet Mertens wel voorbij Anastasia Pavljoetsjenkova. "2 jaar geleden speelde ze hier nog de finale, maar nu is het een andere tijd."

"Ze komt net terug uit blessure, maar het is wel nog altijd een heel goeie speelster. Ik ga nog naar haar andere matchen kijken, maar het moment is nu gekomen om vooral naar mezelf te kijken. Om zelf de dingen in handen te nemen."

Mertens durft nog niet veel verder te kijken. Alhoewel. "Het is een lang parcours om tot in de finale te geraken, maar er is altijd wel iemand die die finale speelt, dus waarom niet?"