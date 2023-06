Unbound Gravel LIVE: Jan Bakelants strijdt voor top 20-plek in smeuïge ploeterpartij, opgave Zonneveld na val

clock 16:07 Zonneveld geeft op na een val. 16 uur 07. Zonneveld geeft op na een val

clock 15:36 De namen van de koplopers (klik op de tweet). 15 uur 36. De namen van de koplopers (klik op de tweet)

clock 15:27 15 uur 27. Zonneveld. Bakelants voert een achtervolgende groep aan waarin ook de Nederlandse journalist Thijs Zonneveld aan boord is. Een top 10-plek lijkt voorlopig vrij ver weg voor beide heren. Maar er kan nog veel gebeuren op de smeuïge ondergrond. . Zonneveld Bakelants voert een achtervolgende groep aan waarin ook de Nederlandse journalist Thijs Zonneveld aan boord is.



Een top 10-plek lijkt voorlopig vrij ver weg voor beide heren. Maar er kan nog veel gebeuren op de smeuïge ondergrond.

clock 15:16 15 uur 16. Bakelants in 24e stelling. In extreem modderige omstandigheden ploetert Jan Bakelants na 1/5e wedstrijd in 24e positie. Zijn achterstand op een kopgroep van 11 renners bedraagt een negental minuten. In die leiderstroep vertoeven heel wat oud-renners met Paul Voss, Peter Stetina, Laurens Ten Dam, Petr Vakoc, Ian Boswell en offroad-specialist Lachlan Morton. . Bakelants in 24e stelling In extreem modderige omstandigheden ploetert Jan Bakelants na 1/5e wedstrijd in 24e positie.



Zijn achterstand op een kopgroep van 11 renners bedraagt een negental minuten. In die leiderstroep vertoeven heel wat oud-renners met Paul Voss, Peter Stetina, Laurens Ten Dam, Petr Vakoc, Ian Boswell en offroad-specialist Lachlan Morton.

clock 15:12 15 uur 12. Opgave Havik. Pech voor een Nederlandse outsider. Piotr Havik zag zijn derailleur afbreken door de vettige modder. Het betekent meteen het einde van zijn Unbound-avontuur. Havik maakte vorig jaar naam op het WK gravel. Hij eindigde toen als eerste niet-profrenner op de 12e plaats. . Opgave Havik Pech voor een Nederlandse outsider. Piotr Havik zag zijn derailleur afbreken door de vettige modder. Het betekent meteen het einde van zijn Unbound-avontuur.



Havik maakte vorig jaar naam op het WK gravel. Hij eindigde toen als eerste niet-profrenner op de 12e plaats.

clock 13:51 13 uur 51. De Unbound Gravel brengt een massa volk op de been. De Unbound Gravel brengt een massa volk op de been

clock 13:51 13 uur 51. De elitegroep staat klaar voor de start. De elitegroep staat klaar voor de start

clock 13:40 13 uur 40. Ik ben toch wat nerveus. Ik sta hier redelijk onvoorbereid, dus het wordt een ontdekkingstocht. Hopelijk heb ik goeie benen, dan kan ik ver geraken. Mijn plan? Niet te veel nadenken, vooral flexibel zijn. Jan Bakelants vlak voor de start. Ik ben toch wat nerveus. Ik sta hier redelijk onvoorbereid, dus het wordt een ontdekkingstocht. Hopelijk heb ik goeie benen, dan kan ik ver geraken. Mijn plan? Niet te veel nadenken, vooral flexibel zijn. Jan Bakelants vlak voor de start

clock 13:40 13 uur 40. Bakelants: "Toch een beetje nerveus". Bakelants: "Toch een beetje nerveus"

clock 12:23 Ook Thijs Zonneveld wordt een concurrent voor Jan Bakelants. 12 uur 23. Ook Thijs Zonneveld wordt een concurrent voor Jan Bakelants

clock 11:34 11 uur 34. Wekker om 4.15 uur. Het wordt een lange dag voor Jan Bakelants, want om 4.15 uur wordt hij al gewekt door Ruben Van Gucht, gelukkig met een kop koffie. "Slecht geslapen!", laat hij meteen weten. Zenuwen voor de grote dag ongetwijfeld. . Wekker om 4.15 uur Het wordt een lange dag voor Jan Bakelants, want om 4.15 uur wordt hij al gewekt door Ruben Van Gucht, gelukkig met een kop koffie. "Slecht geslapen!", laat hij meteen weten. Zenuwen voor de grote dag ongetwijfeld.

clock 07:17 07 uur 17. Spaghetti en scheerbeurt. De avond voor de race - hij start vanochtend 5.55 uur lokale tijd (11.55 uur bij ons) - scheert Bakelants zijn baard af én werkt hij ook nog een bord spaghetti binnen. Kwestie van glad en met voldoende energie aan zijn zware opdracht te beginnen. . Spaghetti en scheerbeurt De avond voor de race - hij start vanochtend 5.55 uur lokale tijd (11.55 uur bij ons) - scheert Bakelants zijn baard af én werkt hij ook nog een bord spaghetti binnen. Kwestie van glad en met voldoende energie aan zijn zware opdracht te beginnen.

clock 03-06-2023 03-06-2023.

clock 23:23 23 uur 23. 108, sempre con noi, Wouter Weylandt. Het nummer 108 is niet zomaar een nummer. Het is het rugnummer waarmee Wouter Weylandt reed, toen hij in de Giro van 2011 een dodelijke val maakte. Weylandt rijdt dus met Bakelants mee: "Sempre con noi" (Altijd bij ons") is de leuze van toen én nu. . 108, sempre con noi, Wouter Weylandt Het nummer 108 is niet zomaar een nummer. Het is het rugnummer waarmee Wouter Weylandt reed, toen hij in de Giro van 2011 een dodelijke val maakte.



Weylandt rijdt dus met Bakelants mee: "Sempre con noi" (Altijd bij ons") is de leuze van toen én nu.







clock 23:16 23 uur 16. De laatste voorbereidingen. Eén dag voor zijn onderneming van 200 mijl is Jan Bakelants zijn rugnummer gaan afhalen bij de organisatie. Daar kreeg hij niet alleen zijn rugnummer (108), maar ontmoette hij ook een onverwachte fan van Wielerclub Wattage. Nederlander Jos heeft zich voorgenomen zaterdag het wiel van Bakelants te volgen. Daarna kon Bakelants snel weer de kinderkamer van Olivia gaan opzoeken (op de Instagram Stories van Sporza zie je hoe dat in elkaar zit), want morgenvroeg wordt hij al kort voor 6 uur aan de start verwacht. . De laatste voorbereidingen Eén dag voor zijn onderneming van 200 mijl is Jan Bakelants zijn rugnummer gaan afhalen bij de organisatie. Daar kreeg hij niet alleen zijn rugnummer (108), maar ontmoette hij ook een onverwachte fan van Wielerclub Wattage. Nederlander Jos heeft zich voorgenomen zaterdag het wiel van Bakelants te volgen.



Daarna kon Bakelants snel weer de kinderkamer van Olivia gaan opzoeken (op de Instagram Stories van Sporza zie je hoe dat in elkaar zit), want morgenvroeg wordt hij al kort voor 6 uur aan de start verwacht.

clock 23:15 23 uur 15. Zoals Dirk De Wolf zegt: zodra je een rugnummer hebt opgespeld, heb je geen vrienden meer. Jan Bakelants. Zoals Dirk De Wolf zegt: zodra je een rugnummer hebt opgespeld, heb je geen vrienden meer. Jan Bakelants