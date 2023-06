Regelmaat van Timo Kielich wordt eindelijk beloond in Oostenrijk

Gisteren werd de proloog in Linz al gewonnen door een 'veldrijder', met name Lander Loockx. Vandaag waren de veldrijders opnieuw aan het feest, want in het sprintje bergop richting Geinberg had niemand een verhaal tegen Timo Kielich.

Kielich slaagde er niet in alleen in te winnen, maar ook een kloofje te slaan met het peloton, waardoor hij de leiderstrui overneemt van Loockx. Met Emiel Verstrynge staat er nog een Belgische veldrijder in de top 5 van de Ronde van Opper-Oostenrijk.

Voor Kielich is zijn zege een bekroning van zijn regelmaat van de voorbije weken. In de Antwerp Port Epic eindigde hij als twee en ook in het Circuit de Wallonie en de GP Denain haalde hij het podium.