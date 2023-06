Jumbo stopt ook met sponsoring van Formule 1-kampioen Max Verstappen

In een verklaring stelt Jumbo de afgelopen tijd de sponsoractiviteiten tegen het licht te hebben gehouden. Daaruit kwam ook het besluit naar voren om afscheid te nemen van Max Verstappen, die de keten al sinds zijn jonge jaren bijstaat.

"Max is inmiddels uitgegroeid tot een wereldster en een echte wereldkampioen", leggen de Nederlanders uit.

"We zijn ontzettend trots dat we dit van dichtbij hebben mogen meemaken, maar het internationale podium past niet bij Jumbo als Nederlandse supermarkt met winkels in Nederland en België."