Daniil Medvedev is blij dat Roland Garros voorbij is: "Mijn mond zat weer vol gravel"

"Of ik hier nu kwartfinales speel, een vierde ronde of een eerste ronde: ik ben blij", zei hij na zijn nederlaag in de eerste ronde.

Medvedev stond voor de 7e keer op Roland Garros. Een kwartfinale in 2021 is zijn beste resultaat op het Franse gravel. Later dat seizoen won hij de US Open, goed voor zijn eerste en tot dusver enige grandslamtitel.