CrossCup stelt zich geen kandidaat voor nationaal kampioenschap: "Voelen ons gepasseerd"

De afgelopen jaren was de Belgische selectiecross voor het EK veldlopen telkens in het vlakke Roeselare in november, het BK ging dan in februari in het glooiende Brussel door.

Telkens georganiseerd door de CrossCup met de steun van Golazo. Maar recent besliste Belgian Athletics om de twee belangrijkste wedstrijden van het veldloopseizoen te laten samenvallen in november. Het ging daarvoor op zoek naar een nieuwe omloop, die meer moet lijken op die in Brussel, waar in december het EK veldlopen plaatsvindt.

Jos Van Roy had de selectiewedstrijd liever in Roeselare gehouden, maar Belgian Athletics vond die omloop ongeschikt en dus diende Van Roy geen kandidatuur in.

"Ik sta achter de beslissing om het BK naar november te verhuizen, maar dat de atletiekbond via de clubs op zoek is gegaan naar een nieuwe organisator in plaats van met ons naar een oplossing te zoeken, is een slag in het gezicht", zegt hij.

"We voelen ons gepasseerd. Dit is niet netjes na alles wat ik voor het Belgische veldlopen gedaan heb. Maar goed, volgend jaar stellen we ons opnieuw kandidaat."

De CrossCup telt komende winter vier in plaats van zes manches, want behalve het BK verdwijnt ook Mol, waar de subsidiekraan dicht ging. Blijven over: Berlare, Roeselare, Hannuit en Diest.

Waar het BK dan wel zal plaatsvinden, en dus ook de selectiecross voor het EK, is nog niet duidelijk. De komende weken zijn er plaatsbezoeken voorzien bij de verschillende kandidaten.