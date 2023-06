Jan Bakelants waagt zich aan de Unbound Gravel: "Zonder pech kan ik ver geraken, anders wordt het calvarietocht"

"Daarnaast hoef ik er niet meer zoveel voor te trainen als vroeger. Het kost me niet veel moeite, maar het brengt me wel plezier."

Sommigen noemen de wedstrijd het officieuze WK, anderen de Tour de France van het gravelwereldje. Feit is dat zaterdag vele duizenden aan de start komen van wat ondertussen één van de klassiekers op de gravelkalender is geworden. Eén van de Belgen aan het vertrek is ex-geletruidrager en tot vorig jaar profrenner, Jan "Jeanke" Bakelants.

Komende zaterdag vindt in Emporia, in de Amerikaanse staat Kansas, op een kleine twee uur rijden van de gelijknamige stad, Unbound Gravel plaats. Kortweg Unbound, ofwel de grootste gravelkoers ter wereld.

Beperkte voorbereiding

"Bij die laatste training heb ik ook een soort wedstrijdsimulatie gedaan, met eten en drinken erbij. Ik was gerustgesteld dat ik op het einde niet helemaal leeg was."

In de dagen vooraf is er een expo en er worden trainingskampen georganiseerd zodat geïnteresseerden hun gravelskills kunnen verbeteren.

Het gravelrijden wint jaar na jaar aan populariteit. Samen met die populariteit is ook Unbound Gravel, dat al sinds 2006 georganiseerd wordt, gegroeid. Het is dan ook méér dan een wedstrijd.

Bakelants reed tot nu toe twee gravelwedstrijden, allebei kwalificatiewedstrijden voor het echte WK, later dit jaar in Italië. Allebei met behoorlijk succes.

In het golvende Valkenburg eindigde het vaste lid van Wielerclub Wattage na 113 kilometer knap 6e. Enkele weken later een soortgelijk resultaat op iets zwaarder terrein in het Duitse Aken: 10e. Telkens netjes tussen een aantal huidige profrenners of -veldrijders. Door die resultaten is Bakelants al zeker geplaatst voor het WK later dit jaar.

"Ondanks dat ik niet veel getraind had, kon ik goed mee in die races. Eigenlijk was ik eerst niet van plan iets te rijden vóór deze Unbound, maar toen het dichterbij kwam, wou ik toch weten wat het was."