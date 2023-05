Zulte Waregem maakt mét Vormer, Vossen en trainersduo D'Hollander-De fauw werk van terugkeer naar 1A

Zulte Waregem blijft niet bij de pakken zitten na de degradatie naar de Challenger Pro League. Om zijn kern zo sterk mogelijk te maken voor de promotiestrijd volgend seizoen overtuigde het Ruud Vormer om te blijven.

De ex-Gouden Schoen, die sinds de winter werd gehuurd van Club Brugge, had op voorhand aangegeven dat hij niet mee zou zakken naar 1B. Maar de fusieclub wist de Nederlander dan toch te overtuigen voor een avontuur in de Belgische tweede klasse. Vormer tekende voor 2 seizoenen.

"Deze club hoort niet thuis in 1B en toch is het zo gelopen", vertelt Vormer op Twitter. "Dit voelt als een onafgesloten hoofdstuk voor mij. Daarom heb ik besloten om het komende jaar alles op alles te zetten om hier weer uit te komen. We gaan alles geven om terug te komen naar 1A."

Ook Jelle Vossen blijft Zulte Waregem trouw na de degradatie. De aanvaller, die in 2020 overkwam van Club Brugge, was al goed voor 35 doelpunten in 102 officiële wedstrijden voor Zulte Waregem. Ook hij tekent voor twee jaar bij.

"Ik voel me hier gewoon heel goed", vertelt Vossen. “Ik kan niet wachten om mijn steentje bij te dragen aan de sportieve ambities van Essevee voor het volgende seizoen.”