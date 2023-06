Titelverdediger Leiden zet Oostende meteen met de rug tegen de muur in finale BNXT League

clock 23:05 23 uur 05. Oostende-Leiden 66-79. Quarters: 21-28, 20-16, 13-23, 12-12 Topschutters Oostende: Van der Vuurst de Vries 18, Gillet 13, Tyree 7, Jovanovic 6, Barcello 6 Topschutters Leiden: Collins 22, Hammond 18, Van Bree 14, Rutherford 8 . Oostende-Leiden 66-79 Quarters: 21-28, 20-16, 13-23, 12-12





clock 23:50 23 uur 50. Verslag van Oostende - Limburg United. Verslag van Oostende - Limburg United

clock 23:14 23 uur 14. Oostende kampt met Leiden om BNXT-titel. Oostende en Leiden spelen vrijdag de finale van de play-offs van de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketbalcompetitie. Belgisch kampioen Oostende hakte in de eigen sporthal met 104-67 Limburg United in de pan, Nederlands kampioen Leiden, dat ook titelverdediger is in de BNXT League, won de terugwedstrijd van Spirou Charleroi met 71-58. Oostende had nochtans de heenwedstrijd verloren van de Limburgers, met maar een punt verschil weliswaar (87-86). Woensdagavond zette Oostende die nederlaag helemaal recht dankzij 24 punten van Pierre-Antoine Gillet en twintig punten van Olivier Troisfontaines. Het Nederlandse Leiden won na de 67-86 in Charleroi ook de terugwedstrijd ondanks 23 punten en negen rebounds van Charleroi-speler Jhivvan Jackson. Beide landskampioenen bekampen elkaar dus in de best-of-3 finale. Oostende opent die finale op vrijdagavond, de terugwedstrijd in Nederland is op zondagnamiddag gepland. Bij een gelijke stand moet een derde en laatste wedstrijd aan de Belgische kust uitsluitsel brengen.



Oostende had nochtans de heenwedstrijd verloren van de Limburgers, met maar een punt verschil weliswaar (87-86). Woensdagavond zette Oostende die nederlaag helemaal recht dankzij 24 punten van Pierre-Antoine Gillet en twintig punten van Olivier Troisfontaines.



Het Nederlandse Leiden won na de 67-86 in Charleroi ook de terugwedstrijd ondanks 23 punten en negen rebounds van Charleroi-speler Jhivvan Jackson. Beide landskampioenen bekampen elkaar dus in de best-of-3 finale.



Oostende opent die finale op vrijdagavond, de terugwedstrijd in Nederland is op zondagnamiddag gepland. Bij een gelijke stand moet een derde en laatste wedstrijd aan de Belgische kust uitsluitsel brengen.

clock 22:34 22 uur 34. Limburg en Leiden winnen. Limburg United en Leiden hebben een optie genomen op de finale van de BNXT Play-offs. Limburg klopte verrassend Belgisch kampioen Oostende met één punt verschil: 87-86. Na een minder eerste kwart sloop Oostende steeds dichter, maar het kon de kloof niet meer volledig dichten. Ook titelverdediger Leiden heeft een optie genomen op de finale. Het had niet veel moeite om Charleroi opzij te zetten: 67-86. Woensdag staan de terugwedstrijden op het programma.



Ook titelverdediger Leiden heeft een optie genomen op de finale. Het had niet veel moeite om Charleroi opzij te zetten: 67-86. Woensdag staan de terugwedstrijden op het programma.

clock 22:33 22 uur 33. Bekijk de hoogtepunten van Limburg United - Oostende. Bekijk de hoogtepunten van Limburg United - Oostende

clock 22:31 22 uur 31. Limburg - Oostende: 87-86 (rust: 53-45). Quarters: 35-21, 18-24, 15-25, 19-16 Topschutter Limburg: Stein 24 punten Topschutter Oostende: Van der Vuurst 23 punten . Limburg - Oostende: 87-86 (rust: 53-45) Quarters: 35-21, 18-24, 15-25, 19-16



Topschutter Limburg: Stein 24 punten



Topschutter Oostende: Van der Vuurst 23 punten

clock 22:29 22 uur 29. Charleroi - Leiden: 67-86 (rust: 33-39). Quarters: 14-21, 19-18, 19-17, 15-30 Topschutter Leiden: Hammond 23 punten Topschutter Charleroi: Samardzic 16 punten . Charleroi - Leiden: 67-86 (rust: 33-39) Quarters: 14-21, 19-18, 19-17, 15-30



Topschutter Leiden: Hammond 23 punten



Topschutter Charleroi: Samardzic 16 punten

clock 22:21 22 uur 21. Verslag van Groningen - Limburg United. Verslag van Groningen - Limburg United

clock 22:06 22 uur 06. Charleroi en Limburg geven het niet meer uit handen. In de halve finales van de BNXT play-offs krijgen we de duels Charleroi-Leiden en Limburg United-Oostende. Charleroi won na de heen- ook nog de terugmatch tegen de Antwerp Giants. De bezoekers begonnen sterk aan de match en eindigden ook zo. Het werd 67-77. Limburg United kon zijn terugmatch in Groningen niet winnen, maar stoot toch door. Door de monsterzege in eigen huis (87-67) hield het nog een voldoende grote bonus over.

Charleroi won na de heen- ook nog de terugmatch tegen de Antwerp Giants. De bezoekers begonnen sterk aan de match en eindigden ook zo. Het werd 67-77.

Limburg United kon zijn terugmatch in Groningen niet winnen, maar stoot toch door. Door de monsterzege in eigen huis (87-67) hield het nog een voldoende grote bonus over.

clock 21:49 21 uur 49. Antwerp Giants - Charleroi: 67-77 (rust: 34-38). Quarters : 18-25, 16-13, 18-14, 15-25 Topschutters Antwerp Giants : D'espallier (14 ptn), De Ridder (13 ptn) Topschutters Charleroi: Jackson (19 ptn), Samardzic (11 ptn) . Antwerp Giants - Charleroi: 67-77 (rust: 34-38) Quarters: 18-25, 16-13, 18-14, 15-25 Topschutters Antwerp Giants: D'espallier (14 ptn), De Ridder (13 ptn) Topschutters Charleroi: Jackson (19 ptn), Samardzic (11 ptn)

clock 21:24 21 uur 24. Groningen - Limburg United: 97-88 (rust: 49-48). Quarters : 30-19, 19-29, 23-18, 25-22 Topschutters Groningen : Mounce (26 ptn), Gaddefors (24 ptn) Topschutters Limburg : Delalieux (28 ptn), Stein (19 ptn) . Groningen - Limburg United: 97-88 (rust: 49-48) Quarters: 30-19, 19-29, 23-18, 25-22 Topschutters Groningen: Mounce (26 ptn), Gaddefors (24 ptn) Topschutters Limburg: Delalieux (28 ptn), Stein (19 ptn)

clock 08:37 08 uur 37. Antwerp en Groningen krijgen pak rammel. Charleroi en Limburg United staan met één been in de halve finales van de BNXT play-offs, waarin gestreden wordt voor de titel van BNXT-kampioen. Charleroi won donderdagavond zijn heenmatch in de kwartfinales van de Antwerp Giants, de verliezende finalist van de Belgische play-offs: 85-67. Ook Limburg United won met ruim verschil. Zij versloegen de runner-up van de Nederlandse titelfinale. Groningen kreeg in Hasselt een twintiger om de oren: 87-67. Zaterdag zijn er de terugmatchen. De winnaars over twee wedstrijden heen mogen naar de halve finales. Daarin doen ook de nationale kampioenen Oostende en Leiden hun intrede. Oostende neemt het op tegen de winnaar van Limburg United-Groningen, Leiden treft Charleroi of Antwerp.



Charleroi won donderdagavond zijn heenmatch in de kwartfinales van de Antwerp Giants, de verliezende finalist van de Belgische play-offs: 85-67.



Ook Limburg United won met ruim verschil. Zij versloegen de runner-up van de Nederlandse titelfinale. Groningen kreeg in Hasselt een twintiger om de oren: 87-67.



Zaterdag zijn er de terugmatchen. De winnaars over twee wedstrijden heen mogen naar de halve finales. Daarin doen ook de nationale kampioenen Oostende en Leiden hun intrede.



Oostende neemt het op tegen de winnaar van Limburg United-Groningen, Leiden treft Charleroi of Antwerp.

clock 08:36 08 uur 36. Bekijk de hoogtepunten van Limburg United-Groningen. Bekijk de hoogtepunten van Limburg United-Groningen

clock 08:34 08 uur 34. Limburg United - Groningen 87-67 (rust: 48-32). Quarters: 26-19, 22-13, 23-16, 16-19 Topschutters Limburg: Delalieux 22, Stein 21, Cale 14 Topschutters Groningen: Mounce 18, Branch 14, Gaddefors en Magdevski 7 . Limburg United - Groningen 87-67 (rust: 48-32) Quarters: 26-19, 22-13, 23-16, 16-19



Topschutters Limburg: Delalieux 22, Stein 21, Cale 14



Topschutters Groningen: Mounce 18, Branch 14, Gaddefors en Magdevski 7