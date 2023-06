Thierry Neuville vliegt naar 3e plaats in korte opener van rally van Sardinië

clock 20:30

20 uur 30. Thierry Neuville meteen op podiumplek. Thierry Neuville (Hyundai i20) en zijn copiloot Martijn Wydaeghe zijn derde geworden in de openingsproef van de Rally van Sardinië. De 34-jarige Belg legde de 3,23 kilometer af in 2'25"4. Zijn Finse teamgenoot Esapekka Lappi deed het een halve seconde sneller. De Estlander Ott Tänak (Ford Puma) zette de tweede tijd neer, op twee tienden van Lappi. Wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanpëra (Toyota Yaris)) werd in de openingsproef vijfde op 1.2, net voor zijn Franse teamgenoot Sébastien Ogier, die dit jaar maar een gedeeltelijk programma rijdt. "We staan voor een grote uitdaging en gaan ons uiterste best doen", zei Neuville na de eerste test. "De voorspelde regen kan er een beetje een loterij van maken, maar het zijn mooie etappes. We gaan er het beste van maken." .