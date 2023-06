Thierry Neuville steekt voor 3e keer WK-rally van Sardinië op zak: "In gedachten zijn we bij Craig, de zege is voor hem"

clock 16:02 16 uur 02. Neuville draagt zijn zege op aan Craig Breen. De teamgenoot van Neuville verongelukte op 13 april tijdens een testrit voor de rally van Kroatië. "Dit is de eerste zege voor het team dit jaar, meteen is het ook de eerste dubbel. Het is de eerste zege voor onze nieuwe teambaas en in gedachten zijn we ook bij Craig. In Kroatië wilden we winnen voor hem, maar die zege is er nu." . Neuville draagt zijn zege op aan Craig Breen. De teamgenoot van Neuville verongelukte op 13 april tijdens een testrit voor de rally van Kroatië. "Dit is de eerste zege voor het team dit jaar, meteen is het ook de eerste dubbel. Het is de eerste zege voor onze nieuwe teambaas en in gedachten zijn we ook bij Craig. In Kroatië wilden we winnen voor hem, maar die zege is er nu."





clock 15:55 Voor Thierry Neuville is het zijn eerste zege sinds de Rally van Japan van november 2022. 15 uur 55. Voor Thierry Neuville is het zijn eerste zege sinds de Rally van Japan van november 2022.

clock 13:49 13 uur 49. Thierry Neuville behaalt 1e zege van 2023. De nul is weg: Thierry Neuville was de beste in Sardinië, de 6e WK-manche dit jaar. Met zijn Hyundai i20 N Rally1 kwam hij gisteren op kop, nadat Sébastien Ogier in de fout gegaan was. Op de slotdag stond hij zijn leidersplaats niet meer af. Neuville begon vandaag met een voorsprong van 36"4 op zijn Finse teamgenoot Esapekka Lappi en 1'50" op de Finse wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1). De 34-jarige Belg hield in de laatste 4 chronoritten stand en behaalde zo zijn eerste zege van het seizoen, zijn derde in Sardinië en zijn achttiende uit zijn carrière. Lappi finishte als tweede op 33", voor Rovanperä, derde op 1'55". De wereldkampioen won de afsluitende power stage, waarin Neuville pas zevende werd. In de WK-stand wipt Neuville van de vijfde naar de tweede plaats met 93 punten achter Rovanperä, leider met 118 punten. Het WK rally gaat over drie weken verder met een manche in Kenia. . Thierry Neuville behaalt 1e zege van 2023 De nul is weg: Thierry Neuville was de beste in Sardinië, de 6e WK-manche dit jaar. Met zijn Hyundai i20 N Rally1 kwam hij gisteren op kop, nadat Sébastien Ogier in de fout gegaan was.



clock 19:16 19 uur 16. Neuville aan de leiding. Thierry Neuville heeft zaterdag in Italië de leiding genomen. Onze landgenoot schoof een plek op in het klassement na een slipper van Sébastien Ogier. Die belandde met zijn Toyota in het struikgewas door de gladheid van het wegdek. Neuville staat nu 1e in de stand, voor zijn ploegmaat Lappi. De rally van Sardinië ligt onze landgenoot wel. Hij won er al in 2016 en 2018. Morgen zijn er nog vier ritten.

clock 19:09 19 uur 09. Voor ons is dit goed nieuws, maar het is jammer voor Seb (Ogier, red.). Gelukkig raakten ze niet gewond want in deze omstandigheden is een foutje snel gemaakt. Thierry Neuville. Voor ons is dit goed nieuws, maar het is jammer voor Seb (Ogier, red.). Gelukkig raakten ze niet gewond want in deze omstandigheden is een foutje snel gemaakt. Thierry Neuville

clock 19:05 Klik hier door om de slipper van Ogier te bekijken. 19 uur 05. Klik hier door om de slipper van Ogier te bekijken

clock 19:18 19 uur 18. Neuville 3e ondanks lastige dag. Thierry Neuville heeft de eerste volledige dag in Sardinië afgesloten op de 3e plaats. Hoogtepunt was zijn zege in de 6e chronorit, weliswaar een korte zodat hij er amper tijdswinst mee boekte. Zo heeft Neuville - die openlijk zijn gebrek aan vertrouwen in de auto kenbaar maakte - 18 seconden achterstand op Lappi en Ogier, die er een spannend duel van maken. Wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanperä moest van ver terugkomen, maar met winst in de lange laatste chronorit van de dag is hij toch opgerukt naar de 4e plaats.



clock 20:30 20 uur 30. Thierry Neuville meteen op podiumplek. Thierry Neuville (Hyundai i20) en zijn copiloot Martijn Wydaeghe zijn derde geworden in de openingsproef van de Rally van Sardinië. De 34-jarige Belg legde de 3,23 kilometer af in 2'25"4. Zijn Finse teamgenoot Esapekka Lappi deed het een halve seconde sneller. De Estlander Ott Tänak (Ford Puma) zette de tweede tijd neer, op twee tienden van Lappi. Wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanpëra (Toyota Yaris)) werd in de openingsproef vijfde op 1.2, net voor zijn Franse teamgenoot Sébastien Ogier, die dit jaar maar een gedeeltelijk programma rijdt. "We staan voor een grote uitdaging en gaan ons uiterste best doen", zei Neuville na de eerste test. "De voorspelde regen kan er een beetje een loterij van maken, maar het zijn mooie etappes. We gaan er het beste van maken."

