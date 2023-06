Thierry Neuville heeft ondanks kopzorgen uitzicht op het podium in Sardinië

clock 19:18

19 uur 18. Neuville 3e ondanks lastige dag. Thierry Neuville heeft de eerste volledige dag in Sardinië afgesloten op de 3e plaats. Hoogtepunt was zijn zege in de 6e chronorit, weliswaar een korte zodat hij er amper tijdswinst mee boekte. Zo heeft Neuville - die openlijk zijn gebrek aan vertrouwen in de auto kenbaar maakte - 18 seconden achterstand op Lappi en Ogier, die er een spannend duel van maken. Wereldkampioen en WK-leider Kalle Rovanperä moest van ver terugkomen, maar met winst in de lange laatste chronorit van de dag is hij toch opgerukt naar de 4e plaats. .