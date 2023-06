Oostende imponeert en dwingt titelverdediger Leiden tot beslissend duel in finale BNXT League

Oostende heeft de terugwedstrijd van de finale tegen Leiden met 63-76 gewonnen.

De wedstrijd is later van start gegaan, omdat de Oostende-spelers het te warm vonden in de zaal. De FIBA-voorschriften schrijven voor dat een wedstrijd uitgesteld mag worden als het warmer is dan 28°C in de zaal. De Leiden-spelers waren het niet eens met een uitstel, omdat Oostende de dag ervoor al in de zaal getraind had en er toen geen probleem van maakte.

Dus volgde de tip-off een kwartiertje later dan voorzien. Oostende was sterker en zorgt zo voor een beslissende derde match in de finale van de play-offs.

Pierre-Antoine Gillet eindigde de wedstrijd met 15 punten, 7 rebounds en 4 assists. Nikola Jovanovic scoorde 9 punten en plukte 8 rebounds. Bij de Nederlanders was Roeland Schaftenaar de uitblinker met 14 punten.