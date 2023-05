LIVE titelstrijd: refs zijn bekend, Antwerp plaatst groot scherm, Genk neemt extra maatregelen

clock 17:24

17 uur 24. Genk neemt maatregelen om Antwerp-fans te weren uit thuisvakken. KRC Genk ontvangt op de slotspeeldag Antwerp en wil absoluut vermijden dat Antwerp-fans hun weg vinden naar de thuisvakken. Daarom treft het extra maatregelen. "Met de ordediensten hebben we beslist om iedereen te screenen die een ticket heeft gekocht voor zondag. Bij een 30-tal supporters bleek tot nu toe duidelijk dat ze Antwerp-sympathieën hebben. Hun tickets worden geannuleerd", zegt Genk-CEO Erik Gerits. "Daarnaast voorzien we extra stewards en extra veiligheidspersoneel in het stadion." "Tijdens de wedstrijd zullen we de supportersgedragingen monitoren. Opvallend gedrag of uitdagingen ten aanzien van onze supporters worden niet getolereerd. We zullen niet aarzelen om die mensen uit het stadion te verwijderen." .