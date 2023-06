LIVE titelstrijd: "Champagne staat altijd koud" bij Union, volg straks persconferentie van Genk

"Vorige week mochten we niet verliezen van Antwerp, dat hebben we niet gedaan", opent Karel Geraerts. "Morgen hebben we een nieuwe kans, maar niet zelf in handen. We moeten winnen van Club, dat ons niet zomaar gaat laten doen. Ik las dat ze zich zouden laten verliezen... Maar dat is in het voetbal absoluut niet zo."





"We focussen ons op onze eigen wedstrijd, daarna kruisen we de vingers voor het resultaat in Genk."