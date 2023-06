Limburg klopt kampioen Oostende nipt in BNXT play-offs, Leiden vloert Charleroi

Limburg United kon zijn terugmatch in Groningen niet winnen, maar stoot toch door. Door de monsterzege in eigen huis (87-67) hield het nog een voldoende grote bonus over.

In de halve finales van de BNXT play-offs krijgen we de duels Charleroi-Leiden en Limburg United-Oostende.

clock 08:37

08 uur 37. Antwerp en Groningen krijgen pak rammel. Charleroi en Limburg United staan met één been in de halve finales van de BNXT play-offs, waarin gestreden wordt voor de titel van BNXT-kampioen. Charleroi won donderdagavond zijn heenmatch in de kwartfinales van de Antwerp Giants, de verliezende finalist van de Belgische play-offs: 85-67. Ook Limburg United won met ruim verschil. Zij versloegen de runner-up van de Nederlandse titelfinale. Groningen kreeg in Hasselt een twintiger om de oren: 87-67. Zaterdag zijn er de terugmatchen. De winnaars over twee wedstrijden heen mogen naar de halve finales. Daarin doen ook de nationale kampioenen Oostende en Leiden hun intrede. Oostende neemt het op tegen de winnaar van Limburg United-Groningen, Leiden treft Charleroi of Antwerp. .