Leiden verlengt zijn BNXT-titel in Oostende

clock 22:21 22 uur 21. Leiden verlengt BNXT-titel in Oostende. De treble was vanavond niet voor Oostende, maar wel voor Leiden. Na de titel en beker in eigen land staken de Nederlanders opnieuw de BNXT-titel op zak. Ze wonnen vorig jaar ook al de eerste editie. In de beslissende derde wedstrijd won Leiden net als in Game 1 op vijandig terrein. Het is al van 21 april geleden dat Leiden nog eens buitenshuis verloor. Het werd 80-91. Voor de rust was de defense van Oostende nergens, waardoor het met 43-52 de kleedkamer indook. Het liep stroef bij de Belgische kampioen. Maar in het derde kwart draaide Oostende de rollen om: 64-57. Al knabbbelden de bezoekers nog terug tot 1 punt (66-65). In het 4e kwart bleef de thuisploeg 4 minuten scoreloos: 66-75. Met de moed der wanhoop bleef Oostende knokken (72-77), maar het kreeg de kloof niet meer dicht. Op het eind werd Gillet, die de hele match zijn maats had gekalmeerd, zelf weggestuurd met 2 technische fouten, toen hij ongepast reageerde op een scheidsrechterlijke beslissing. Ook coach Gjergja ging door het lint. Zo kon Leiden het met 80-91 uitmaken. . Leiden verlengt BNXT-titel in Oostende De treble was vanavond niet voor Oostende, maar wel voor Leiden. Na de titel en beker in eigen land staken de Nederlanders opnieuw de BNXT-titel op zak. Ze wonnen vorig jaar ook al de eerste editie.



Cijfers van Game 3. Quarters: 19-22, 24-30, 23-13, 14-26 Rust: 43-52 Topschutters Oostende: Jovanovic 15, Gillet 13, Thurman 12, Van der Vuurst 11 Topschutters Leiden: Hammond 22, Ververs 19, Rutherford 12

Verslag van Leiden - Oostende.

clock 18:02 18 uur 02. Op naar beslissende match. Oostende heeft de terugwedstrijd van de finale tegen Leiden met 63-76 gewonnen. De wedstrijd is later van start gegaan, omdat de Oostende-spelers het te warm vonden in de zaal. De FIBA-voorschriften schrijven voor dat een wedstrijd uitgesteld mag worden als het warmer is dan 28°C in de zaal. De Leiden-spelers waren het niet eens met een uitstel, omdat Oostende de dag ervoor al in de zaal getraind had en er toen geen probleem van maakte. Dus volgde de tip-off een kwartiertje later dan voorzien. Oostende was sterker en zorgt zo voor een beslissende derde match in de finale van de play-offs. Pierre-Antoine Gillet eindigde de wedstrijd met 15 punten, 7 rebounds en 4 assists. Nikola Jovanovic scoorde 9 punten en plukte 8 rebounds. Bij de Nederlanders was Roeland Schaftenaar de uitblinker met 14 punten. Dinsdagavond staan Oostende en Leiden opnieuw tegenover elkaar voor de 3e en beslissende wedstrijd in de play-offs. Oostende mag dan voor eigen publiek spelen. . Op naar beslissende match Oostende heeft de terugwedstrijd van de finale tegen Leiden met 63-76 gewonnen.



Verslag van Oostende - Leiden.

clock 23:11 23 uur 11. Amerikanen van Leiden maken het verschil. Het lijkt erop dat Oostende zich voor het tweede jaar op een rij de kaas van het brood laat eten door Leiden. Oostende kreeg geen vat op de Amerikanen Collins en Hammond, die zowel vlot wisten te scoren als tal van rebounds plukten. Na een povere start kon Oostende in het tweede kwart toch wat terugdoen, om vervolgens na de pauze helemaal door de hoeven te zakken in het derde kwart (13-23). Oostende is nu verplicht om zondag in Leiden te winnen of het seizoen eindigt opnieuw zonder BNXT-titel. Oostende wist zich eerder wel van de Belgische landstitel te verzekeren. . Amerikanen van Leiden maken het verschil Het lijkt erop dat Oostende zich voor het tweede jaar op een rij de kaas van het brood laat eten door Leiden. Oostende kreeg geen vat op de Amerikanen Collins en Hammond, die zowel vlot wisten te scoren als tal van rebounds plukten.



Oostende-Leiden 66-79. Quarters: 21-28, 20-16, 13-23, 12-12 Topschutters Oostende: Van der Vuurst de Vries 18, Gillet 13, Tyree 7, Jovanovic 6, Barcello 6 Topschutters Leiden: Collins 22, Hammond 18, Van Bree 14, Rutherford 8





Verslag van Oostende - Limburg United.

clock 23:14 23 uur 14. Oostende kampt met Leiden om BNXT-titel. Oostende en Leiden spelen vrijdag de finale van de play-offs van de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketbalcompetitie. Belgisch kampioen Oostende hakte in de eigen sporthal met 104-67 Limburg United in de pan, Nederlands kampioen Leiden, dat ook titelverdediger is in de BNXT League, won de terugwedstrijd van Spirou Charleroi met 71-58. Oostende had nochtans de heenwedstrijd verloren van de Limburgers, met maar een punt verschil weliswaar (87-86). Woensdagavond zette Oostende die nederlaag helemaal recht dankzij 24 punten van Pierre-Antoine Gillet en twintig punten van Olivier Troisfontaines. Het Nederlandse Leiden won na de 67-86 in Charleroi ook de terugwedstrijd ondanks 23 punten en negen rebounds van Charleroi-speler Jhivvan Jackson. Beide landskampioenen bekampen elkaar dus in de best-of-3 finale. Oostende opent die finale op vrijdagavond, de terugwedstrijd in Nederland is op zondagnamiddag gepland. Bij een gelijke stand moet een derde en laatste wedstrijd aan de Belgische kust uitsluitsel brengen. . Oostende kampt met Leiden om BNXT-titel Oostende en Leiden spelen vrijdag de finale van de play-offs van de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse basketbalcompetitie. Belgisch kampioen Oostende hakte in de eigen sporthal met 104-67 Limburg United in de pan, Nederlands kampioen Leiden, dat ook titelverdediger is in de BNXT League, won de terugwedstrijd van Spirou Charleroi met 71-58.



clock 22:34 22 uur 34. Limburg en Leiden winnen. Limburg United en Leiden hebben een optie genomen op de finale van de BNXT Play-offs. Limburg klopte verrassend Belgisch kampioen Oostende met één punt verschil: 87-86. Na een minder eerste kwart sloop Oostende steeds dichter, maar het kon de kloof niet meer volledig dichten. Ook titelverdediger Leiden heeft een optie genomen op de finale. Het had niet veel moeite om Charleroi opzij te zetten: 67-86. Woensdag staan de terugwedstrijden op het programma. . Limburg en Leiden winnen Limburg United en Leiden hebben een optie genomen op de finale van de BNXT Play-offs. Limburg klopte verrassend Belgisch kampioen Oostende met één punt verschil: 87-86. Na een minder eerste kwart sloop Oostende steeds dichter, maar het kon de kloof niet meer volledig dichten.



Bekijk de hoogtepunten van Limburg United - Oostende.

Limburg - Oostende: 87-86 (rust: 53-45). Quarters: 35-21, 18-24, 15-25, 19-16 Topschutter Limburg: Stein 24 punten Topschutter Oostende: Van der Vuurst 23 punten



Charleroi - Leiden: 67-86 (rust: 33-39). Quarters: 14-21, 19-18, 19-17, 15-30 Topschutter Leiden: Hammond 23 punten Topschutter Charleroi: Samardzic 16 punten



Verslag van Groningen - Limburg United.

clock 22:06 22 uur 06. Charleroi en Limburg geven het niet meer uit handen. In de halve finales van de BNXT play-offs krijgen we de duels Charleroi-Leiden en Limburg United-Oostende. Charleroi won na de heen- ook nog de terugmatch tegen de Antwerp Giants. De bezoekers begonnen sterk aan de match en eindigden ook zo. Het werd 67-77. Limburg United kon zijn terugmatch in Groningen niet winnen, maar stoot toch door. Door de monsterzege in eigen huis (87-67) hield het nog een voldoende grote bonus over. . Charleroi en Limburg geven het niet meer uit handen In de halve finales van de BNXT play-offs krijgen we de duels Charleroi-Leiden en Limburg United-Oostende.

Antwerp Giants - Charleroi: 67-77 (rust: 34-38). Quarters: 18-25, 16-13, 18-14, 15-25 Topschutters Antwerp Giants: D'espallier (14 ptn), De Ridder (13 ptn) Topschutters Charleroi: Jackson (19 ptn), Samardzic (11 ptn)

Groningen - Limburg United: 97-88 (rust: 49-48). Quarters: 30-19, 19-29, 23-18, 25-22 Topschutters Groningen: Mounce (26 ptn), Gaddefors (24 ptn) Topschutters Limburg: Delalieux (28 ptn), Stein (19 ptn)

clock 08:37 08 uur 37. Antwerp en Groningen krijgen pak rammel. Charleroi en Limburg United staan met één been in de halve finales van de BNXT play-offs, waarin gestreden wordt voor de titel van BNXT-kampioen. Charleroi won donderdagavond zijn heenmatch in de kwartfinales van de Antwerp Giants, de verliezende finalist van de Belgische play-offs: 85-67. Ook Limburg United won met ruim verschil. Zij versloegen de runner-up van de Nederlandse titelfinale. Groningen kreeg in Hasselt een twintiger om de oren: 87-67. Zaterdag zijn er de terugmatchen. De winnaars over twee wedstrijden heen mogen naar de halve finales. Daarin doen ook de nationale kampioenen Oostende en Leiden hun intrede. Oostende neemt het op tegen de winnaar van Limburg United-Groningen, Leiden treft Charleroi of Antwerp. . Antwerp en Groningen krijgen pak rammel Charleroi en Limburg United staan met één been in de halve finales van de BNXT play-offs, waarin gestreden wordt voor de titel van BNXT-kampioen.



