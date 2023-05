De zwaarste trofee, de recordhouder, de specialist: dit moet u weten over de Europa League-finale

Met Sevilla - Roma zijn we vanavond toe aan het orgelpunt van de 52e jaargang van de Europa League/UEFA-cup. Tel samen met ons af naar de finale in Boedapest.

0 Belgen

Landgenoten krijgt u meer dan waarschijnlijk niet aan het werk te zien. Voormalig jeugdinternational Mile Svilar verving afgelopen weekend bij Roma in het competitieduel bij Fiorentina (2-1-nederlaag) de licht geblesseerde Rui Patricio in doel. Vanavond neemt de Portugees zijn plaats in doel weer in. De intussen 23-jarige Svilar heeft naast de Belgische ook de Servische nationaliteit en komt sinds 2021 voor de Servische nationale elf uit. Bij Sevilla staat Adnan Januzaj op de loonlijst, eveneens een voormalig jeugdproduct van RSC Anderlecht. Januzaj wordt sinds begin februari uitgeleend aan de Turkse club Basaksehir.

In de Conference League sneuvelden Basaksehir en Adnan Januzaj in de achtste finales tegen AA Gent en Gift Orban.

+6: Sevilla recordhouder

Recordhouder Sevilla won de Europa League en zijn voorganger UEFA-cup al 6 keer: in 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020. Telkens als de club uit Andalusië in de finale stond, won ze die ook. Naast de UEFA Super Cup (2006) zijn het de enige Europese trofeeën die in de prijzenkast van Sevilla staan.

Sevilla in de finale seizoen tegenstander uitslag 2005-2006 Middlesbrough (Eng) 4-0 2006-2007 Espanyol (Spa) 2-2 (3-1) 2013-2014 Benfica (Por) 0-0 (4-2) 2014-2015 Dnipro (Oek) 3-2 2015-2016 Liverpool (Eng) 3-1 2019-2020 Inter (Ita) 3-2 2022-2023 Roma (Ita)

+1: Roma een keer finalist

Roma speelt voor de tweede keer de finale van Europacup III. In het seizoen 1990-1991 verloor het van Inter. De finale werd toen nog in twee bedrijven afgewerkt. De heenmatch in Milaan ging met 2-0 verloren, een 1-0-overwinning in Rome volstond niet voor eindwinst. Rudi Völler werd met 10 doelpunten wel topscorer van het UEFA-cuptoernooi. In de kwartfinales tegen Anderlecht (3-0 en 2-3) scoorde de Duitse international 4 keer.

+2: de tweede Europese clubcompetitie

De Europa League is momenteel de tweede Europese clubcompetitie Europa, na de Champions League. De Conference League is nummer 3.

Sevilla begon het seizoen in de Champions League. Dankzij een 3e plaats (in een groep met Manchester City) mochten de Spanjaarden nog naar de Europa League.

+15: de zwaarste trofee

Met 15 kg is de Europa League de zwaarste UEFA-trofee die je kan winnen. De Champions League-beker, die met de grote oren, weegt slechts de helft.

De Europa League-beker steek je niet zomaar de lucht in.

+5: altijd prijs voor José Mourinho

Roma-coach José Mourinho is een specialist van Europese finales. Voor "The Special One" wordt het vanavond zijn zesde Europese finale als coach, de voorgaande vijf won hij allemaal: 2x Champions League: Porto 2004 en Inter 2010

2x UEFA-cup/Europa League: Porto 2003 en Manchester United 2017

1x Conference League: Roma 2022

José Mourinho met de Europa League-trofee in 2017, als coach van Manchester United.

+4: ook altijd prijs voor Jesus Navas

Bij Sevilla aast Jesus Navas op een 4e eindwinst in deze competitie. De 35-jarige aanvoerder was er al bij in het seizoen 2005-2006. Een jaar later won hij de UEFA-cup opnieuw. Na een passage bij Manchester City volgde in 2019-2020 een nieuwe Europa League-triomf met Sevilla.

+11: troosteloos in de competitie

In de finale moet Sevilla proberen het seizoen te redden. Het team staat na een troosteloos seizoen en twee trainerswissels op één speeldag voor het einde pas 11e in La Liga. De Andalusische club stond een tijdlang nipt boven de degradatiestreep, maar sinds José Luis Mendilibar overnam gaan de resultaten toch in stijgende lijn.

+6: wordt Europa League Champions League?

In de Serie A is Roma vlak voor het seizoenseinde zesde, wat recht geeft op een stek in de Europa League. Winst in de finale levert echter een ticket voor de groepsfase van de Champions League op.

+2: de tweede finale voor Romein Pellegrini

Roma-aanvoerder Lorenzo Pellegrini is een rasechte Romein. De 26-jarige middenvelder speelt zijn tweede Europese finale met Roma. Vorig jaar won Pellegrini de Conference League, na 1-0-winst in de finale tegen Feyenoord.

Lorenzo Pellegrini is geboren en getogen in de Romeinse hoofdstad.

= 52e finale

De Europa League is de opvolger van de UEFA-cup, ook wel Europacup III genoemd. Dit jaar zijn we aan de 52e finale van de Europa League/UEFA-cup toe. 13 keer won een Spaanse club, 9 keer een Engels of een Italiaans team.