Een bewogen gelijkspel op de Bosuil en Genk dat zich opnieuw in de titelstrijd moeit na een zege in Brugge. Genoeg stof om over na te kaarten aan de tafel van Extra Time. Aster Nzeyimana doet dat met Filip Joos, Arnar Vidarsson, Franky Van der Elst en Gert Verheyen aan zijn tafel. Volg het vanaf 21.10 uur op Canvas of via VRT MAX.