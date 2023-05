Ja/Nee met Radja Nainggolan: "Ik hoop dat Antwerp kampioen wordt, maar denk dat Union het haalt"

Radja Nainggolan zou zichzelf niet zijn, mocht hij niet laconiek antwoorden op pittige ja/nee-vragen. Dat merkte ook Aster Nzeyimana, die de middenvelder van SPAL (in de Italiaanse tweede klasse) en ex-Rode Duivel aan de tand voelde in Extra Time. Van Antwerp, over een transfer naar België tot de nationale ploeg: geen vraag ging hij uit de weg.