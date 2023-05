De Tribune staat stil bij "icoon" van Belgische basketbal: "Afscheid Djordjevic ging door merg en been"

“Djordjevic is één van de iconen van het Belgische basketbal. Hoe hij het tempo regelde: snel als het moest, traag als het kon. Zijn passing ook. In money time ging de bal heel vaak naar hem.”

“Zijn lichaam, dat lijkt op. Maar de manier waarop hij die driepunter scoort, toont zijn geweldige, zuivere klasse”, is Vandegoor lyrisch. “Hoe hij die bal binnen gooit, is een les voor de jeugd.”

“Tot deze wedstrijd had ik als mijn mooiste moment één of andere beslissende match gekozen. Nu is het dit moment”, zei Djordjevic zelf.

Oostende, zaterdagavond iets voorbij tien uur. De thuisploeg zal de titel veroveren ten koste van de Antwerp Giants, dat is al even duidelijk. Toch volgt nog een onverwachte apotheose.

Het Bayern van het basket

Een twaalfde titel op een rij voor Oostende – en alle twaalf met Djordjevic. Is die hegemonie wel een goede zaak voor het Belgische basketbal?

“Later pas zal je ten volle kunnen oordelen, over welke periode dit geweest is. Net zoals we nu anders terugkijken op die “eerste hegemonie”, van toen nog Sunair Oostende in de jaren tachtig.”

“In vergelijking met toen is er een veel groter verloop aan spelers. Dat maakt deel uit van het hedendaagse basketbal, maar komt ook door de status van België als doorgeefluik”, duidt Vandegoor.

“Daar heeft Oostende een speciale rol in. Veel spelers weten: als we naar Oostende komen, dan is de kans groot dat we een prijs pakken en dat helpt om daarna een stap hogerop te zetten. Op dat vlak mag je de waarde van dit Oostende zeker niet onderschatten.”