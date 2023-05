Mark van Bommel trekt parallel met WK-finale: "Maar herkansing wordt veel moeilijker"

"Maar wij doen nog steeds mee en volgende week krijgen we weer een kans. Al is die wel veel moeilijker dan die van vandaag."

"Weet je wat het gekke is: ik vergelijk het met de WK-finale die ik met Nederland verloor. Dat was één kans, één keer om de vier jaar. En dat kon je niet meer omdraaien."

"Of ik nu bezorgd ben? Als je gevoetbald hebt, weet je dat dit een hele zware teleurstelling is. Dan zeg je niet in de kleedkamer: "Kom, jongens, het gaat weer." Dan snap je het niet."

"Maar we slikken één schot tussen de palen en dat was een klutsgoal. Dat moet je snel accepteren."

"Er is nog niets aan de hand"

Van een anticlimax gesproken. "We pakten een heel ongelukkig doelpunt", analyseerde Toby Alderweireld het 1-1-gelijkspel tegen Union.

"Na onze 1-0 hinkten we op twee gedachten en jammer genoeg konden we het niet afmaken. Zij speelden ook compact, mijn complimenten voor hen."

"Wij moesten meer kwaliteit leveren en dat hebben we niet gedaan. Dit is een kleine teleurstelling, want we waren er dichtbij."

"Maar we staan nog bovenaan. Als we volgende week winnen, is er niets gebeurd. Al moeten we wel naar Genk."

"Of ik er nog in geloof? Natuurlijk. 100 procent!", probeerde hij de moed er nog in te houden.