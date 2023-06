LIVESTREAM: Kijk hier naar alle wedstrijden op de 3e dag van het WK 3x3

clock 22:03

22 uur 03. Nederland en VS foutloos op dag twee. Geen Belgen in actie op dag twee van het WK 3x3. Wel toernooifavoriet VS kwam woensdag in actie. Het won zijn beide partijen, tegen Australië en tegen olympisch kampioen Letland. Ook Nederland bleef woensdag foutloos. Onze noorderburen haalden zwaar uit tegen zowel Japan als Mongolië. Nederland voert groep D aan, de VS leidt in groep B. .