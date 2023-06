LIVESTREAM: Kijk hier naar alle wedstrijden in de eindfase van het WK 3x3

clock 22:23 22 uur 23. België speelt tegen Letland. De Belgen konden zich gisteren met hangen en wurgen plaatsen voor de 1/8e finales, maar op de tegenstander was het nog wachten tot vandaag. Dat wordt uiteindelijk olympisch kampioen Letland. De Letten zaten in een groep met de VS en die laatste konden het rechtstreekse ticket voor de kwartfinales veroveren. Zo krijgen we een heruitgave van de halve finale in Tokio, die België met zware 21-8-cijfers verloor. Als de Belgen zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales, dan treffen ze later op zaterdag Nederland. . België speelt tegen Letland De Belgen konden zich gisteren met hangen en wurgen plaatsen voor de 1/8e finales, maar op de tegenstander was het nog wachten tot vandaag. Dat wordt uiteindelijk olympisch kampioen Letland.



De Letten zaten in een groep met de VS en die laatste konden het rechtstreekse ticket voor de kwartfinales veroveren. Zo krijgen we een heruitgave van de halve finale in Tokio, die België met zware 21-8-cijfers verloor.



Als de Belgen zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales, dan treffen ze later op zaterdag Nederland.

clock 15:53 15 uur 53. Herbeleef hier sessie 1 van dag 4:. Herbeleef hier sessie 1 van dag 4:

clock 10:46 10 uur 46. Dag 4. Op de 4e dag van het WK wordt de groepsfase afgerond. Dat betekent dat we straks ook zullen weten wie de tegenstander van de Belgian Lions wordt in de barrages voor de kwartfinales. Volg alle actie in Wenen vanaf 11 uur met livestream! . Dag 4 Op de 4e dag van het WK wordt de groepsfase afgerond. Dat betekent dat we straks ook zullen weten wie de tegenstander van de Belgian Lions wordt in de barrages voor de kwartfinales.



Volg alle actie in Wenen vanaf 11 uur met livestream!

clock 02-06-2023 02-06-2023.

clock 22:13 22 uur 13.

clock 16:12 16 uur 12. WK 3x3 basketbal 3x3 Belgian Lions tonen ware gelaat op juiste moment: Vervoort loodst België naar barrages

clock 12:32 12 uur 32. WK 3x3 basketbal WK 3x3: Belgian Lions staan met de rug tegen de muur na verlies tegen efficiënt Polen

clock 12:31 12 uur 31.

clock 11:10 11 uur 10. WK 3x3 basketbal BEKIJK: 3x3 = 9 hoogtepunten van de eerste twee dagen op het WK

clock 11:00 11 uur . Dag 3. De vrouwen van de VS en Mongolië bijten de spits af op de 3e dag van dit WK. Kijk nu live. . Dag 3 De vrouwen van de VS en Mongolië bijten de spits af op de 3e dag van dit WK. Kijk nu live.

clock 01-06-2023 01-06-2023.

clock 22:03 22 uur 03. Nederland en VS foutloos op dag twee. Geen Belgen in actie op dag twee van het WK 3x3. Wel toernooifavoriet VS kwam woensdag in actie. Het won zijn beide partijen, tegen Australië en tegen olympisch kampioen Letland. Ook Nederland bleef woensdag foutloos. Onze noorderburen haalden zwaar uit tegen zowel Japan als Mongolië. Nederland voert groep D aan, de VS leidt in groep B. . Nederland en VS foutloos op dag twee Geen Belgen in actie op dag twee van het WK 3x3. Wel toernooifavoriet VS kwam woensdag in actie.



Het won zijn beide partijen, tegen Australië en tegen olympisch kampioen Letland.



Ook Nederland bleef woensdag foutloos. Onze noorderburen haalden zwaar uit tegen zowel Japan als Mongolië.



Nederland voert groep D aan, de VS leidt in groep B.

clock 15:54 15 uur 54. Pauze. De 1e sessie van dag 2 op het WK zit erop. Vanaf 17.10 uur wordt er voortgespeeld in Wenen, met onder meer ook Team USA dat in actie komt. . Pauze De 1e sessie van dag 2 op het WK zit erop. Vanaf 17.10 uur wordt er voortgespeeld in Wenen, met onder meer ook Team USA dat in actie komt.

clock 15:52 15 uur 52. Herbeleef hier de 1e sessie van dag2:. Herbeleef hier de 1e sessie van dag2:

clock 15:00 15 uur .

clock 10:55 10 uur 55. Dag 2. Het WK 3x3 in Wenen is aan zijn tweede dag toe. De Belgian Lions hebben een rustdag, maar er zijn nog een pak andere mooie wedstrijden om naar uit te kijken vandaag. Op deze pagina kunt u alles volgen met livestream. . Dag 2 Het WK 3x3 in Wenen is aan zijn tweede dag toe. De Belgian Lions hebben een rustdag, maar er zijn nog een pak andere mooie wedstrijden om naar uit te kijken vandaag. Op deze pagina kunt u alles volgen met livestream.

clock 31-05-2023 31-05-2023.

clock 22:23 22 uur 23. Titelverdediger Servië redt zijn hachje tegen Frankrijk:. Titelverdediger Servië redt zijn hachje tegen Frankrijk:

clock 22:14 22 uur 14.

clock 21:15 21 uur 15.

clock 20:16 20 uur 16.