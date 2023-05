"Amokmaker" Joey Veerman (PSV) bijt van zich af: "Het voetbal is een schijtwereld"

Het vertrek van Ruud van Nistelrooij begin vorige week bij PSV kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. Verhalen over hoe het steeds minder boterde tussen de spelersgroep en de coach deden al langer de ronde.

De Nederlandse pers had natuurlijk een vette kluif aan de kleedkamerruzie en Joey Veerman werd meermaals aangewezen als roerganger.

Gisteren kwam de stoom uit zijn oren na de laatste competitiematch. "Het was gewoon een kutweek. Er zijn heel veel dingen gezegd en geschreven. Ik heb me wel lichtelijk verbaasd, moet ik zeggen, over alle dingen die geschreven zijn", reageerde de middenvelder bij de NOS.

"Ik vind het serieus ongelofelijk dat je zonder enige weet zomaar namen gaat noemen. Ik krijg nu allemaal bedreigingen binnen, mijn hele familie. Het is werkelijk waar niet te geloven."

"Het lek zou zogenaamd bij mijn zaakwaarnemer vandaan komen. Die krijgt ook allemaal doodsbedreigingen."

"Het is echt serieus belachelijk. Wat sommige gasten proberen aan te richten, is niet te filmen. Ik ben echt heel pissig over deze afgelopen week, ja, zeker."