Coach Ronny Deila verlaat Standard met onmiddellijke ingang

"Veel van wat geschreven is de afgelopen week, klopt gewoonweg niet", ontkrachtte Deila afgelopen weekend op de persconferentie in Westerlo de berichtgeving over een mogelijke overstap naar Club Brugge. "Een voorstel heb ik nooit gekregen, er is ook geen contact tussen de clubs."



De 3-0-nederlaag zaterdag op de 4e speeldag van de Europese Play-offs zou evenwel zijn laatste wapenfeit worden voor Standard. Hij maakt het seizoen niet af: de wedstrijd thuis tegen Cercle en uit op KAA Gent zijn voor iemand anders.



Deila lichtte vanochtend zijn spelers in. Zo komt er een minder fraai einde aan een mooi voetbaljaar. Want Deila blies Standard nieuw leven in. Al snel werd duidelijk dat de 47-jarige Noor, die successen boekte in Noorwegen (Strømsgodset, Schotland (Celtic Glasgow) en de VS (New York City), Standard hielp om zijn DNA terug te vinden.



Met fris voetbal deed Standard lang mee voor een ticket voor de Champions' Play-offs. In de Europe Play-offs kon het niet op tegen KAA Gent.



Voorlopig is het wachten op meer nieuws. Standard heeft nog niet officieel gereageerd, ook in Brugge is er geen nieuws te rapen.