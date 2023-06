Yellow Tigers verliezen heenmatch van halve finales met allerkleinste verschil van Zweden

clock 18:00 18 uur . Nipte nederlaag in halve finales tegen Zweden: 3-2. De Yellow Tigers hebben de heenwedstrijd van de halve finales nipt verloren van Zweden. Het verschil tussen beide ploegen was erg klein, dat werd duidelijk vanaf set 1, die met 24-26 gewonnen werd door de Belgen. Zweden sloeg terug, maar na een goede derde set konden de Yellow Tigers een eerste stap richting finale al ruiken. Al kwakkelde het te vaak bij België, die nog steeds hun coach missen door schorsing. Een tiebreak volgde: daarin kregen de Tigers een matchbal, maar konden die niet verzilveren. Dat deed Zweden wel. België moet volgende week woensdag vol aan de bak om de scheve situatie om te zetten. Setstanden: 24-26, 25-16, 16-25, 25-17, 18-16 . Nipte nederlaag in halve finales tegen Zweden: 3-2 De Yellow Tigers hebben de heenwedstrijd van de halve finales nipt verloren van Zweden. Het verschil tussen beide ploegen was erg klein, dat werd duidelijk vanaf set 1, die met 24-26 gewonnen werd door de Belgen.

Zweden sloeg terug, maar na een goede derde set konden de Yellow Tigers een eerste stap richting finale al ruiken. Al kwakkelde het te vaak bij België, die nog steeds hun coach missen door schorsing. Een tiebreak volgde: daarin kregen de Tigers een matchbal, maar konden die niet verzilveren. Dat deed Zweden wel. België moet volgende week woensdag vol aan de bak om de scheve situatie om te zetten.

Setstanden: 24-26, 25-16, 16-25, 25-17, 18-16

clock 25-06-2023 25-06-2023.

clock 18:16 18 uur 16. Yellow Tigers geven "cadeautje" aan Zweden. Voor de laatste groepsmatch stond er voor België niet veel meer op het spel, want de Yellow Tigers waren na hun zege in Bosnië al geplaatst voor de Final Four. Tegenstander Zweden daarentegen kon zich als beste nummer 2 wel nog plaatsen. Heel veel legden de Belgen de Zweden niet in de weg. Na 3 spannende sets, waarvan Zweden er 2 kon winnen met 25-23 en België er eentje pakte met 28-26, liep de Belgische ballon leeg in de slotset: 25-15. Opvallende afwezige was bondscoach Gert Vande Broek, die zich na zijn schorsing voor grensoverschrijdend gedrag niet liet zien aan de zijlijn. Door die nederlaag wordt België wellicht niet de beste groepswinnaar in de Golden League. Tsjechië of opnieuw Zweden lijken de meest waarschijnlijke tegenstanders in de Final Four. Volgend weekend spelen ze al de heenmatch. . Yellow Tigers geven "cadeautje" aan Zweden Voor de laatste groepsmatch stond er voor België niet veel meer op het spel, want de Yellow Tigers waren na hun zege in Bosnië al geplaatst voor de Final Four. Tegenstander Zweden daarentegen kon zich als beste nummer 2 wel nog plaatsen. Heel veel legden de Belgen de Zweden niet in de weg.



Na 3 spannende sets, waarvan Zweden er 2 kon winnen met 25-23 en België er eentje pakte met 28-26, liep de Belgische ballon leeg in de slotset: 25-15.



Opvallende afwezige was bondscoach Gert Vande Broek, die zich na zijn schorsing voor grensoverschrijdend gedrag niet liet zien aan de zijlijn.



Door die nederlaag wordt België wellicht niet de beste groepswinnaar in de Golden League. Tsjechië of opnieuw Zweden lijken de meest waarschijnlijke tegenstanders in de Final Four. Volgend weekend spelen ze al de heenmatch.

clock 18:15 18 uur 15.

clock 15:25 15 uur 25. volleybal Gert Vande Broek coacht de Yellow Tigers niet tegen Zweden

clock 17-06-2023 17-06-2023.

clock 19:36 19 uur 36. Yellow Tigers zeker van Final Four. De Yellow Tigers hebben nog maar eens bewezen dat ze een geoliede machine zijn. In de terugmatch pakten de Belgische volleybalvrouwen Bosnië-Herzegovina in met een 0-3-zege. In de 1e set bood Bosnië nog vrij veel weerwerk (23-25). Daarna verslonden de Tigers hun prooi met huid en haar met 14-25 en 18-25. De 3e zege in evenveel wedstrijden levert de Yellow Tigers en coach Gert Vande Broek de groepswinst op, want 1 speeldag voor het einde is de kloof voor de rest onoverbrugbaar. Zo is België ook al zeker een ticket voor de Final Four. De halve finales vinden plaats op 24 juni, de finale op 25 juni. . Yellow Tigers zeker van Final Four De Yellow Tigers hebben nog maar eens bewezen dat ze een geoliede machine zijn. In de terugmatch pakten de Belgische volleybalvrouwen Bosnië-Herzegovina in met een 0-3-zege.



In de 1e set bood Bosnië nog vrij veel weerwerk (23-25). Daarna verslonden de Tigers hun prooi met huid en haar met 14-25 en 18-25.



De 3e zege in evenveel wedstrijden levert de Yellow Tigers en coach Gert Vande Broek de groepswinst op, want 1 speeldag voor het einde is de kloof voor de rest onoverbrugbaar.



Zo is België ook al zeker een ticket voor de Final Four. De halve finales vinden plaats op 24 juni, de finale op 25 juni.

clock 14-06-2023 14-06-2023.

clock 19:37 19 uur 37. Herbots dirigeert België voorbij Zweden. Na de relatief vlotte zege tegen Bosnië-Herzegovina hebben de Yellow Tigers ook hun 2e partij in de European Golden League naar hun hand gezet. De Belgen hadden exact 100 minuten nodig om Zweden tegen het canvas te meppen van de Topsporthal van Beveren: 3-1. Onder impuls van Britt Herbots stoomden de Tigers naar winst in de eerste 2 sets. Zweden spartelde nog wat tegen en won de 3e set. Daarna maakten Herbots en co de klus af. België leidt met 2 zeges zijn groep. Als de Tigers de groepswinst veiligstellen, strijden ze in de eindfase tegen de 2 andere groepswinaars en de organisator van het toernooi. . Herbots dirigeert België voorbij Zweden Na de relatief vlotte zege tegen Bosnië-Herzegovina hebben de Yellow Tigers ook hun 2e partij in de European Golden League naar hun hand gezet.



De Belgen hadden exact 100 minuten nodig om Zweden tegen het canvas te meppen van de Topsporthal van Beveren: 3-1.



Onder impuls van Britt Herbots stoomden de Tigers naar winst in de eerste 2 sets. Zweden spartelde nog wat tegen en won de 3e set. Daarna maakten Herbots en co de klus af.



België leidt met 2 zeges zijn groep. Als de Tigers de groepswinst veiligstellen, strijden ze in de eindfase tegen de 2 andere groepswinaars en de organisator van het toernooi.

clock 19:36 19 uur 36.

clock 03-06-2023 03-06-2023.

clock 22:35 22 uur 35. De ploeg was een beetje nerveus. Meestal speel je ver weg in de Nations League, thuis spelen is altijd iets speciaals. Er was meer druk en we haalden niet altijd ons gewenste niveau, maar we kwamen telkens goed in de set. We zullen blijven experimenteren, maar volgende week krijgen we al weer een goeie test tegen Zweden. We hebben zulke matchen nodig op dit moment. . Gert Vande Broek (bondscoach Yellow Tigers). De ploeg was een beetje nerveus. Meestal speel je ver weg in de Nations League, thuis spelen is altijd iets speciaals. Er was meer druk en we haalden niet altijd ons gewenste niveau, maar we kwamen telkens goed in de set. We zullen blijven experimenteren, maar volgende week krijgen we al weer een goeie test tegen Zweden. We hebben zulke matchen nodig op dit moment. Gert Vande Broek (bondscoach Yellow Tigers)

clock 21:24 21 uur 24. 3-0-zege voor de Yellow Tigers. Enkele uren na de zege van de Red Dragons hebben ook de Yellow Tigers hun opener van de European Golden League gewonnen. In Kortrijk werd Bosnië-Herzegovina met 3-0 geklopt. De setstanden: 25-17, 25-18, 25-17. Op het scorebord is het verschil duidelijk, al moesten de Tigers zich toch in het zweet werken. Een schoonheidsprijs verdiende de zege niet, het was geregeld werken en wroeten. Maar een zege als beginpunt van een drukke zomer is natuurlijk een opsteker. . 3-0-zege voor de Yellow Tigers Enkele uren na de zege van de Red Dragons hebben ook de Yellow Tigers hun opener van de European Golden League gewonnen. In Kortrijk werd Bosnië-Herzegovina met 3-0 geklopt. De setstanden: 25-17, 25-18, 25-17. Op het scorebord is het verschil duidelijk, al moesten de Tigers zich toch in het zweet werken. Een schoonheidsprijs verdiende de zege niet, het was geregeld werken en wroeten. Maar een zege als beginpunt van een drukke zomer is natuurlijk een opsteker.

clock 27-05-2023 27-05-2023.

clock 12:03 12 uur 03. In de European Golden League spelen dit jaar 9 nationale teams bij de vrouwen. Er staat veel op het spel, waaronder een geldprijs voor de uiteindelijke winnaars én het recht om deel te nemen aan de FIVB Volleyball Challenger Cup in de zomer van 2023. Daar ligt een felbegeerd ticket klaar voor een deelname aan de internationale volleybalelite in de VNL van 2024. De locatie en de datum van de Final Four bij de vrouwen moet nog bekendgemaakt worden. Dit zal afhangen van de landen die zich plaatsen voor de eindstrijd. . In de European Golden League spelen dit jaar 9 nationale teams bij de vrouwen. Er staat veel op het spel, waaronder een geldprijs voor de uiteindelijke winnaars én het recht om deel te nemen aan de FIVB Volleyball Challenger Cup in de zomer van 2023. Daar ligt een felbegeerd ticket klaar voor een deelname aan de internationale volleybalelite in de VNL van 2024. De locatie en de datum van de Final Four bij de vrouwen moet nog bekendgemaakt worden. Dit zal afhangen van de landen die zich plaatsen voor de eindstrijd.