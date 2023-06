European Golden League: Red Dragons knokken zich naar zege in drie sets tegen Noord-Macedonië

clock 19:34 19 uur 34. Drie felbevochten sets tegen Noord-Macedonië. De Red Dragons hebben hun vierde wedstrijd in de European Golden League gewonnen van Noord-Macedonië. Het scorebord (3-0) doet een vlotte zege vermoeden, maar de Belgen moesten er flink voor knokken. Met 27-25 in set 1 werd de toon meteen gezet. De Dragons namen in de tweede set de bovenhand, maar de tegenstander klampte aan. Opnieuw werd het een razend spannend slot: 25-23. In set 3 versierden de bezoekers zelfs een setpunt. De Belgen hadden geen trek in een viersetter en brachten de score in evenwicht: 24-24. Daarna behield de thuisploeg zijn koel en maakten de Dragons het af: 26-24. Goed voor 3 verse punten in groep B. . Drie felbevochten sets tegen Noord-Macedonië De Red Dragons hebben hun vierde wedstrijd in de European Golden League gewonnen van Noord-Macedonië. Het scorebord (3-0) doet een vlotte zege vermoeden, maar de Belgen moesten er flink voor knokken.

21 uur 57. België - Oekraïne: 0-3. Setstanden : 21-25, 21-25, 23-25 De Belgische mannen (FIVB-24) hebben in Beveren geen vuist kunnen maken tegen Oekraïne (FIVB-15). Met twee keer 21-25 en een keer 23-25 gingen de Dragons onderuit. Het is de tweede nederlaag voor de Belgen in deze competitie. Oekraïne blijft foutloos met 9 op 9.

22 uur 33. Nederlaag in Noord-Macedonië. De Belgische mannen hebben geen vervolg kunnen breien aan hun zege tegen Kroatië op de openingsspeeldag. Noord-Macedonië had zijn eerste match verloren, tegen Oekraïne, maar tegen de Red Dragons maakten ze een goeie beurt. België bewees in de 3e set, die het won met 25-17, dat Noord-Macedonië geen onmogelijke opdracht was. Maar in de andere sets ging het wel steeds mis. De Belgen kunnen nu een paar dagen bezinnen, voor ze zaterdag groepsleider Oekraïne in eigen zaal aanpakken. Setstanden: 25-21, 25-23, 17-25, 25-21



19 uur 06. Kroatië ondergaat de wet van de sterkste. De jonge Belgische ploeg had twee sets lang alles onder controle tegen Kroatië, dat als nummer 17 op de Europese ranking 3 plaatsen lager staat dan de Red Dragons. Ferre Reggers zorgde voor de meeste punten, maar ook jongens als Mathijs Desmet en Seppe Rotty deden meer dan een duit in het zakje. Iedereen verwachtte een simpele 3-0-zege, maar zover kwam het niet. Kroatië kwam beter in de match, zeker ook bij de gratie van de Belgen. Die lieten een setje liggen en maakten het nog spannend in de 4e set, maar een slecht geblokte smash van Cox volstond dan toch voor de zege. Woensdag spelen de Dragons opnieuw, op het veld van Noord-Macedonië. Setstanden: 25-17, 25-21, 23-25, 25-23

19 uur 05. Ik ben tevreden met de 3 punten, maar we hadden het wel sneller kunnen afmaken. Dat is logisch, want we zijn nog maar net begonnen met bouwen en zijn nog maar een paar dagen bij elkaar. Het is normaal dat het nog met ups en downs gaat. Emanuele Zanini (bondscoach België).

12 uur. In de European Golden League spelen dit jaar 12 nationale teams bij de mannen. Er staat veel op het spel, waaronder een geldprijs voor de uiteindelijke winnaars én het recht om deel te nemen aan de FIVB Volleyball Challenger Cup in de zomer van 2023. Daar ligt een felbegeerd ticket klaar voor een deelname aan de internationale volleybalelite in de VNL van 2024. Na de poulefase zal de Final Four voor de European Golden League 2023 bij de mannen afgewerkt worden in Kroatië. Daar speelt het gastland samen met de 3 poulewinnaars om de hoogste eer.