Weergaloze Jokic loodst Denver Nuggets naar eerste NBA-finale

Nog nooit stonden de Denver Nuggets in de finale, tot nu. In de halve finale in het oosten namen de Nuggets met 4-0 de maat van de LA Lakers. Een clean sweep dus.

Gisteren haalde Denver het met 113-111 in game 4. En Nikola Jokic was andermaal de uitblinker bij zijn team met 30 punten, 14 rebounds en 13 assists. Het was al zijn 5e triple-double in de voorbije 6 wedstrijden. In de play-offs zit hij nu trouwens al aan 8 triple-doubles, een verbetering van het record van Wilt Chamberlain uit 1967.

Helemaal van een leien dakje liep het wel niet voor de Nuggets gisteren want LeBron James verkocht zijn huid nog duur. Hij maakte voor de rust maar liefst 31 punten en zo keken de Nuggets tegen een achterstand van 15 punten aan. Maar na de pauze maakten ze dat dus helemaal goed.

LeBron James (38 jaar) had in de laatste seconden van de match nog een kans om de partij in evenwicht te brengen, maar zijn shot werd geblockt. Hij sloot de wedstrijd trouwens af met 40 punten. Hij is de oudste speler die daarin slaagt.

Na de match trok hij wel een beetje een mistgordijn op over zijn toekomst. "Ik heb veel om over na te denken", zei LeBron op zijn persconferentie. "Over mijn toekomst in het basketbal. Ik weet het niet."