Spelbederf of genialiteit? Badmintonsport in de ban van "onbespeelbare" opslagtechniek

Revolutionair

Toen Rindshoj het revolutionaire trucje in maart ook in competitie gebruikte, won hij er punt na punt mee. Bijna niemand slaagde erin om de shuttle - in de volksmond ook wel pluimpje genoemd - te retourneren.

Bekijk de "tornado service" van Marcus Rindshoj:

Onvoorspelbaar spineffect

Waarin zit het geheim van de verboden opslag? "Normaal gezien worden opslagen in het badminton strak gespeeld op de dop van de shuttle", legt Sporza-journalist Christophe Vandegoor uit in Nieuwe Feiten op Radio 1.

"De BWF redeneert dat dat voor de kijker extreem saai is. Bovendien denkt men ook al verder aan de Spelen in Parijs volgend jaar. Als er laaggeplaatste spelers in de kwalificatietoernooien uitpakken met deze opslagtechniek, zou de tabel van het hoofdtoernooi gevuld kunnen worden met de mindere goden."

Rindshoj etaleert zijn opslag op de Swedish Open:

Zoals Dick Fosbury en Kareem Abdul-Jabbar?

De sport aantrekkelijk houden, daar valt wel wat voor te zeggen. Anderzijds: moeten sporters niet alle vrijheid en creativiteit krijgen om - op een reglementaire manier - een wedstrijd te winnen?

"Absoluut, daarom zagen we doorheen de sportgeschiedenis ook al zoveel spraakmakende revoluties", zegt Vandegoor. "Denk maar aan de Fosburyflop in het hoogspringen, waarmee Dick Fosbury in 1968 goud won op Spelen in Mexico City door met zijn rug eerst over de lat te springen."

"In het basketbal had je dan weer de Skyhook van Kareem Abdul-Jabbar, die in de jaren 70 zowat onverdedigbaar was. En in het schansspringen was het ook revolutionair toen de Zweed Jan Boklov zijn skilatten in een V-vorm hield en verder zweefde dan de rest."

De meningen zijn dus verdeeld, toch lijkt de kans klein dat de naam van Rindshoj straks in dezelfde adem genoemd wordt met Fosbury of Abdul-Jabbar.

Afwachten wat het eindverdict van de BWF wordt.