Real Madrid wint elfde (!) EuroLeague na nagelbijter tegen Olympiakos

In de Final Four van de EuroLeague nam Olympiakos vlot de maat van Monaco, terwijl Real Madrid Spaans concurrent Barcelona zonder al te veel problemen opzij zette.



De finale leverde dus een affiche op tussen twee grootheden, waarin tienvoudig winnaar Real Madrid toch iets meer als favoriet aan de wedstrijd begon.



De Grieken waren echter niet onder de indruk van de Spaanse gigant en sloegen in het eerste kwart meteen een klein kloofje: 24-17.



Toch verdween die bonus in het tweede kwart als sneeuw voor de zon. Real Madrid, onder impuls van een sterke Tavares, hing de bordjes opnieuw helemaal gelijk: 45-45.



Het was de voorbode van een razend spannend slot, waarin Olympiakos bij een 78-72-stand stevig zijn hand uitreikte naar de beker.



Al was dat buiten de Spanjaard Rodriguez gerekend, die Real nog naar een ultieme comeback én elfde eindzege dirigeerde: 78-79. Het winnende shot kwam uiteindelijk op naam van Sergio Llull.



In de strijd om de derde plek was het Monaco die aan het langste eind trok. De Fransen versloegen Barcelona met 78-66.