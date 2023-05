Daar is hij: na 6 wedstrijden schorsing heeft Dante Vanzeir zijn comeback gemaakt bij New York

New York Red Bulls had vrijdag aangekondigd dat Dante Vanzeir opgenomen was in de wedstrijdselectie voor het duel met CF Montréal.

"De schorsing van Dante is voorbij. We willen graag laten weten dat zijn ploegmaats in een anonieme stemming unaniem voor zijn terugkeer gekozen hebben", klonk het in een mededeling.

Niets stond een competitie-comeback van Vanzeir dus nog in de weg en vannacht onze tijd was het dan zo ver: in minuut 67 mocht Vanzeir invallen tegen CF Montréal.

Op dat moment stond de uitslag al op het scorebord. Voor de thuisploeg hadden Andres Reyes en Cory Burke voor de rust gescoord. Joel Waterman had tussendoor tegengeprikt voor Montréal. Eindstand: 2-1.

New York Red Bulls maakt (voorlopig?) weinig woorden vuil aan Vanzeirs comeback. Geen reacties op de terugkeer van rugnummer 13, en ook geen aparte videobeelden van het moment dat hij inviel.

Coach Troy Lesesne had voor de wedstrijd wel gezegd dat Vanzeir al een lang herstelproces achter de rug heeft, maar dat dat proces niet zou eindigen met een terugkeer op het veld.

"Dante heeft een geweldige stap gezet door te zeggen dat hij een fout gemaakt heeft. Hij heeft daarna 6 of 7 sessies gevolgd om te "herstellen" en hij heeft zelf het initiatief genomen om uitgebreid met zijn ploegmaats te spreken over wat er gebeurd is", zei Lesesne.

"De beslissing om Dante weer op te nemen in de groep was unaniem. Het is dus duidelijk dat iedereen Dante er weer bij wilde. Dante heeft hatelijke woorden gebruikt, maar hij is geen hatelijk persoon. Dat moet hij elke dag opnieuw bewijzen."

Opvallend: Vanzeir droeg tijdens de opwarming voor het duel met Montréal een wit shirt met daarop de woorden "Love Unites" ("Liefde verenigt"). Vanzeir maakte daarbij een ontspannen indruk.