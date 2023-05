Gaan de vrouwen van Dragons met de titel lopen? Kijk hier om 13.45 uur naar de finale

Mannen: Gantoise pakt optie op de titel

Vrouwen: titelverdediger onderuit

Voor het derde jaar op een rij vechten Gantoise en Dragons om de titel in de ultieme competitiefinale. Gantoise won de voorbije 2 jaar en is ook nu de grote favoriet als nummer 1 van de reguliere competitie.



Dragons eindigde 3e in de competitie, maar stond bij de rust 0-2 voor. De Groof schoot uit een strafcorner de 0-1 binnen op het eind van het eerste quarter, op slag van rust maakte Magis er na een strafcorner 0-2 van.



Dragons was de betere ploeg, Gantoise speelde onder zijn niveau. Maar in het derde quarter toonde de titelverdediger veel beterschap. Het werd snel 1-2, Vanden Borre maakte de aansluitingstreffer na een scrimmage na een strafcorner.



In het 4e quarter was er weer meer evenwicht: Gil liet de 1-3 liggen, doelvrouw Bussels redde nog fraai op een penaltycorner van Gantoise. Met 1 goal verschil is er wel nog niets gespeeld.



Als Gantoise zondag met meer dan 1 goal verschil wint, is het voor de 3e keer op een rij kampioen. Bij winst met 1 goal verschil, volgen shoot-outs. Bij een gelijkspel of een zege van Dragons is Dragons kampioen.