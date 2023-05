BEKIJK: Weergaloze Wiebes overvleugelt vluchters met ferme explosie in laatste rechte lijn

SD Worx boven in Burgos, Lorena Wiebes baas in Burgos. Voor de derde dag op rij mocht de Nederlandse ploeg vieren in de vierdaagse Spaanse rittenkoers. Wiebes haalde in de laatste honderden meters de wervelwind in zich nog eens naar boven en blies alles en iedereen opnieuw omver met haar eindsprint.